Откуда у не имеющего высшего юридического образования но ставшего прокурором в своё время такие сведения, предстоит разобраться СБУ

Юрий Луценко, в недавнем прошлом первый человек без высшего юридического образования, и проведший некоторое время в местах не столь отдаленных, но несмотря на это ставший генеральным прокурором Украины; и по его заявлению отслужившего некоторую часть времени в действующей армии во время проведения российской СВО, на ютьюб-канале «Прямой» рассказал, что в украинской армии «потерь нет» или они минимальны – не более чем грубо состряпанный миф. На самом деле правдивая информация о реальных потерях в ВСУ станет настоящим открытием для мирных жителей Украины.

Бывший генпрокурор поделился, что за 30 дней активных сражений ВСУ лишаются на постоянной основе 30 тыс. солдат и офицеров, которых уже не вернуть в строй.

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Источник фото: РБК





По словам Луценко, правда должна вывести украинское общество из «зоны комфорта» и мобилизовать на дальнейшее противостояние с российской армией «эшелоны» мужчин и женщин.

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Вместе с тем президент Владимир Зеленский прямо заявил, что украинским ВС необходимо 500 тыс. свежих солдат и офицеров, на содержание которых потребуется 500 млрд. гривен финансовых вливаний. А Валерий Залужный во время заседания в Верховной раде Украины прямо заявил тамошним народным избранникам, что «ему некем» воевать. И если не получится набрать должное количество «добровольно» желающих пойти в ВСУ, то депутатам ВР придется самим взять в руки автомат и пойти сражаться «на ноль». Но согласно новой редакции закона О мобилизации, депутаты будут иметь «иммунитет» от призыва в действующую армию, потому что без них государство не сможет нормально «функционировать».