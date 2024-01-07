В новогодние дни были разрушены многочисленные предприятия украинского ОПК и повреждены бункеры с командованием

Тот самый день, когда украинское командование объявило, что местное ПВО сбило практически все ракеты и дроны российской стороны, в особенности сделав акцент на 10 перехваченных аэробаллистических «Кинжалах», не является воистину победным и радостным. Так как сказанное с большей долей достоверности, относится к величинам вымышленным.

Лучшим тому подтверждением служит психическое состояние украинского главкома ВСУ Валерия Залужного, получившего по итогу масштабных комбинированных ударов ВКС РФ и Черноморского флота практически нервный срыв. Напомним, в ходе многодневных массированных ударов с 30 декабря минувшего года по 5 января года нового, были поражены многочисленные заводы и фабрики военного комплекса Украины, продолжающего, пусть и с перебоями, но всё-таки работать. Так же были поражены военные части и критическая инфраструктура.

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Вместе с тем, как отмечает военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис для подкаста The Duran, больше всего прославленного генерала (имеется в виду Валерий Залужный) «подкосило» известие о предполагаемой гибели его помощников в генеральском чине, которых не спасло укрытие бункерного типа и эшелонированное киевское ПВО.





Источник фото: ОСН



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Несмотря на сообщение, когда было заявлено, что всё было «сбито», Украина столкнулась с гигантскими последствиями, когда в результате тщательно спланированной атаки, совмещенной с актуальными данными российской разведки, российские ракеты накрыли даже те скрытые места, где под видом магазинов военной одежды, собирали передовые дроны. Но осведомители на местах верно указали координаты многочисленных частных мастерских, тесно сотрудничающих с украинскими военными. И они так же были уничтожены.