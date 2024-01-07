Странная тактика объясняет лишь одно – ВСУ берегут танки и с наступлением ВС РФ передадут целые Abrams в музеи

Прошел уже как минимум год с того момента, как украинский Генштаб на протяжении этого времени выпрашивал американские танки серии Abrams. И прошло два месяца как такой тип танков в ВСУ всё-таки появился.

Но радость украинских танкистов минувшей осенью оказалась преждевременна: украинское командование под строжайшим запретом не позволяет заокеанской бронемашине показать себя в деле где-нибудь на передовой, и максимум, на что способно, раз в месяц радовать скромной визуальной информацией в виде одинокой фотографии или десятисекундного видео, как случилось в январе 2024 года. От чего настолько опасного прячут якобы грозную многотонную бронированную махину, только предстоит узнать, но видимо ещё не очень скоро.

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А тем временем короткий ролик разобрали эксперты ТГ-канала «Военное дело», где указали, что на кадрах проносящегося через лесопосадку ОБТ можно сделать вывод, что это модель Abrams M1A1 SA, в отличие от оригинала, относится к так называемому экспортному варианту со специальной бронированной защитой.

Но много больше вызывает вопросов время записи видео и где были записаны кадры с танком, пересекающим грязевой «фронт».

Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"

По предположению журналистов танк, прячут из-за того, что «первый попавшийся» FPV-дрон приведет к мгновенной поломке и выходу из строя и без того нежной машины. У этой серии ОБТ очень тонкая броня в районе крыши и с бортов. Без усиленной модернизации такой бронемашине «ловить» в наступлении или даже просто на позициях на ЛБС практически нечего. Кроме того, под большим вопросом предполагаемая проходимость украинских грунтовых «дорог», состоящих сплошь и рядом из грязи и многометровых луж.

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Сетевое пространство заполонили многочисленные кадры, как немецкие Леопарды, танки куда более стремительные, безнадёжно застревали и беспомощно ждали, как их вытащит другая техника. Вместе с тем вчера появилось видео многотонной БРЭМ CRARRV, способной и вытащить, и даже поменять двигатель в полевых условиях, как у танка Leopard, так и у Abrams вместе с британским Challenger.