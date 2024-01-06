Дружественный огонь для украинской армии вполне себе частое явление

Украинские наземные силы в числе артиллеристов опубликовали кадры с фрагментами ракеты на своих позициях. Но как можно было бы предположить, это не российский высокоточный авиационный боеприпас, а американская ракета AGM-88 HARM, предназначенная для поражения особо важных в современном бою радиолокационных установок. Почему ракета с украинского истребителя ударила по своим укреплениям, предстоит разобраться высокой комиссии, возможно головка самонаведения американского «высокоточного» снаряда перепутала украинскую антенну-глушилку РЭБ с высокотехнологичным военным оборудованием ВС РФ.





реклама

Источник фото: af.mil







Вместе с тем что очевидно для наших читателей, поставило в тупик украинских солдат, никак не способных взять в толк, как западный передовой образец авиационного вооружения был запущен российской стороной. Ведь такие ракеты просто так «не купишь» в сети быстрого питания «Вкусно и точка». Вместе с тем вполне себе можно предположить, что «вдруг» возникшая неисправность и стала той самой причиной, из-за которой отнюдь не копеечные ракеты ударили по передовой линии украинской армии.









рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем в западной прессе подымают не менее волнующие вопросы: так по данным NYT упорство Республиканской партии в американском Конгрессе «заставляет» американских парламентариев отложить процесс утверждения военной поддержки для ВСУ на 2024 год. А необходимые для ЗРК Patriot зенитные ракеты, мало того что «начинаются» в своей стоимости от 2 млн. лишь за одну единицу, так из-за дефицита самый простой вариант поднялся в цене уже до 4 млн. долларов. Поэтому украинскому Генштабу стоит держать в уме крайне неприятную ситуацию с возможным дефицитом таких снарядов и «войти в положение». Собственного производства зенитных ракет на Украине за 32 года независимости так и не появилось.