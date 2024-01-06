Тот случай, когда "ну не смогла я, не смогла"

Если Конгресс и администрация Белого дома не смогут прийти к обоюдному решению по поводу будущей военной поддержки Украины, то Киеву стоит научиться рассчитывать на свои силы, так как украинская армия останется без зенитных ракет для ЗРК «Patriot». Как известно, американский противовоздушный комплекс стал основной для противоракетной обороны украинской столицы. О потенциально скорых весьма простых временах в жизни восточноевропейской республики написали в известнейшей The New York Times.

В публикации сделали особый акцент на том, что на дворе уже январь нового 2024 года, а в американском Конгрессе то и дело происходят жаркие баталии, в значительной мере мешающие достигнуть соглашения между республиканцами и демократами, основа которого позволит ВСУ войти в новый год хотя бы с некоторой уверенностью. И как бы строк в новости напомнили, что стоимость одной так называемой «антиракеты» вовсе не ровна стоимости гамбургера или хот-дога из Мак Дональдса. Стоимость самой дешевой версии достигает 2 млн. долларов. А есть ведь экземпляры высокотехнологичного зенитного боеприпаса дороже в 2 раза.

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Фото : U.S. Army







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Разумеется ситуация с дефицитом подобного рода снарядов дорого обойдется ВСУ на передовой и в условном мирном тылу: каким ещё образом можно сбивать ракеты с аэробаллистической траекторией, во множестве своём имеющихся на вооружении ракетных войск РФ? Есть ещё норвежские ЗРК NASAMS ближнего радиуса действия, но по ряду публикаций, их эффективность ниже, чем у американского Патриота. Но и их стоимость, к сожалению для украинского Генштаба, не одинакова со стоимостью и русского национального блюда под названием борщ.