Обещанного 3 года ждут, да и наша песня хороша, начинай сначала

История любит победителей, как и богатые страны Запада. Поэтому новость о том, что поставки F-16 в январе 2024 года точно ждать уж не стоит, для политических аналитиков не стала большим сюрпризом, чего не скажешь об Украине. Сегодня стало известно, что Дания, ранее обещавшая американские истребители с пылу с жару, оказывается «не может» сделать это в текущем месяце. А вот через полгода вполне себе способна. О подобном исходе Украина узнала из датских СМИ, имеющих свои источники в местном министерстве обороны.





реклама









Источник фото: military.com







А ведь Дания наряду с Нидерландами были теми самыми флагманами, решившими «во что бы то ни стало» передать истребитель поколения 4++ украинской армии. Причем был назван предельно конкретный срок – первая половина нового 2024 года. Но теперь «неожиданно» сроки сдвинулись на вторую половину всё того же 2024 года.

Вместе с тем куда более оптимистичные новости поступают из бывшей Голландии, когда местные власти собрались передать по меньшей мере 12 истребителей в Румынию, где находится так называемый центр обучения управлению самолетами. Именно в этом учебном заведении офицеры из Украины вместе с обслуживающим наземным персоналом учатся управлять сложной авиационной техникой.





Источник фото: соцсети







А в США тем временем разоблачили придуманный на Украине фейк, что якобы украинская лётчик-офицер показывает большие результаты в управлении непростым американским истребителем и уже находится в большом предвкушении жарких воздушных битв с российскими военными асами, управляющими МиГами и Су ВКС России. Как оказалось, миловидным лейтенантом оказалась гражданка США Мэдисон Марш, имеющая «за плечами» ещё и титул «Мисс Колорадо».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее новости о том, что F-16 задерживаются, сообщил официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.