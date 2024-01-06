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Madarator
ВСУ не получат F-16 в январе – Дания попросила "подождать" Украину ещё 6 месяцев
Обещанного 3 года ждут, да и наша песня хороша, начинай сначала

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   История любит победителей, как и богатые страны Запада. Поэтому новость о том, что поставки F-16 в январе 2024 года точно ждать уж не стоит, для политических аналитиков не стала большим сюрпризом, чего не скажешь об Украине. Сегодня стало известно, что Дания, ранее обещавшая американские истребители с пылу с жару, оказывается «не может» сделать это в текущем месяце. А вот через полгода вполне себе способна. О подобном исходе Украина узнала из датских СМИ, имеющих свои источники в местном министерстве обороны.


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Источник фото: military.com


   А ведь Дания наряду с Нидерландами были теми самыми флагманами, решившими «во что бы то ни стало» передать истребитель поколения 4++ украинской армии. Причем был назван предельно конкретный срок – первая половина нового 2024 года. Но теперь «неожиданно» сроки сдвинулись на вторую половину всё того же 2024 года.

   Вместе с тем куда более оптимистичные новости поступают из бывшей Голландии, когда местные власти собрались передать по меньшей мере 12 истребителей в Румынию, где находится так называемый центр обучения управлению самолетами. Именно в этом учебном заведении офицеры из Украины вместе с обслуживающим наземным персоналом учатся управлять сложной авиационной техникой.


Источник фото: соцсети


    А в США тем временем разоблачили придуманный на Украине фейк, что якобы украинская лётчик-офицер показывает большие результаты в управлении непростым американским истребителем и уже находится в большом предвкушении жарких воздушных битв с российскими военными асами, управляющими МиГами и Су ВКС России. Как оказалось, миловидным лейтенантом оказалась гражданка США Мэдисон Марш, имеющая «за плечами» ещё и титул «Мисс Колорадо».

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    Ранее новости о том, что F-16 задерживаются, сообщил официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

#f-16 #f-16 на украине
8
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MD A
22:06
В украинских новостях передаю что сбивают 90 % ракет а потом показывают что осталось от городов и понятно что что долетело и похоже такое ПВО ни о чем с таким количеством , ну один завод на время може...
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Я думал как воздушный купол в Израиле, а всего то 4 км, и 200м 💶, цена эффективность по-моему совсем ни к черту.
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Шарманщик
22:02
Да не получат они Ф16. Тему можно закрывать. В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет https://ria.ru/20240102/f-16-1919439829.html
ВСУ не получат F-16 в январе – Дания попросила "подождать" Украину ещё 6 месяцев
REY_B_
21:58
Кто-то должен и ПВО выбивать...
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Андрей Маскаленко
21:57
А сейчас такой диск на 1ТБ на известной барахолке стоит каких-то 60 баксов. Мне кажется это отличный вариант для старых компов или в качестве второго диска, т.к. 900-е стоят раза 1.5 дороже.
Обзор накопителя NVMe Samsung PM981a объемом 1 Тб
glavhyilo
21:56
да дания ничего бы и не дарила щас,но она наобещала ранее,эти ф-16 под давлением байдуна с демократами.
ВСУ не получат F-16 в январе – Дания попросила "подождать" Украину ещё 6 месяцев
REY_B_
21:56
У Китая есть свой J-20. Зачем им миги?
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
TheEd
21:54
Неудачников опять кинули. Да и толку то от этих ф 16-- посбивали б в раз
ВСУ не получат F-16 в январе – Дания попросила "подождать" Украину ещё 6 месяцев
Alex-IT
21:54
Интересный девайс, запатентовать не пробовал???
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
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