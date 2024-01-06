О том что будет "легко" легко после "Стамбула", нужно было думать сразу

Человек, по утверждению которого украинские зенитчики в ходе атаки высокоскоростных боеприпасов на Киев, сбили не много не мало, а 10 аэробаллистических «Кинжалов», что само по себе весьма удивительно, заявил главкому объединенных сил НАТО в Европе о том, что на передовой ситуация сложная и очень опасная. Этим человеком оказался Валерий Залужный, объяснивший генералу Кристоферу Каволи, что на ЛБС оперативно-стратегическая обстановка для ВСУ неизменна – в плане того что всё сложно и «глубоких прорывов» со стороны украинской армии ждать не приходится.





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Источник фото: РИА Новости





Вместе с тем тут нужно заметить, что Валерий Федорович тут, как с гиперзвуковыми 9-А-7660, ни капли не слукавил: под Авдеевкой российская сторона, совсем не снижая накала, продолжает штурм фортифицируемого практически на протяжении долгих 8 лет местного укрепрайона, по масштабу своему совпадающего с административными границами целого города. Продолжаются наступательные активности российской армии и в районе харьковского направления, где по утверждению британской прессы в лице Telegraph, уже ВС России скоро перейдут в масштабную атаку. А в херсонских Крынках с началом промерзания льда в бурном Днепре, окончательно захлопнется окно с плацдармом ВСУ по берегу реки в районе местных дач и украинским морпехам придется либо эвакуироваться, либо с успехом, равным нулю, отражать тяжелый бронетанковый кулак ВС РФ.

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Между тем во время заселения в Верховной раде тот же Залужный прямо заявил, если украинские нардепы не найдут ему людей, способных отправиться на передовую, то им самим придется взять в руки автоматы.