Шпиона на шпионе в Киеве ещё никто не отменял

ВС России ударила массированным ракетным налётом по замаскированному донельзя месту, где украинские учёные и инженеры в состоянии строгой секретности вели разработку передовых ракет для нужд ВСУ. Новейшие прототипы ракет были «поделены на ноль» в ходе недавнего налёта высокоточных боеприпасов с бортов российских самолётов, о чём сообщил военный специалист Алексей Гетьман в подкасте, записанном для ютьюб-канала «Сейчас».

Как заявил киевский эксперт, удары 29 декабря и 2 января наносились исключительно по фабрикам и заводам, занятым разработкой передовой техники: от сверхсовременных ракет с «невиданными» ранее тактико-техническими показателями и до ударных БПЛА, создаваемых для налёта, в том числе и на Москву.

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Источник фото: tj.sputniknews.ru







Гетьман особо отметил уровень работы российской разведки, которая оперативно и достаточно точно выяснила координата архиважных предприятий украинской оборонки и передала их в вышестоящие авиационные штабы.

Помимо объектов украинского ОПК, были выведены из строя объекты военной инфраструктуры, в том числе и энергообеспечения. Не избежали поражения и военные базы ВСУ.

Без внимания не остались и военные цели на территории сопредельных областей, где располагались аэродромы с носителями западного высокоточного авиационного вооружения. Именно с помощью ещё советских Су-24М украинский Генштаб пытается поразить Севастополь, используя малозаметные ракеты Storm Shadow и SCALP.

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Помимо стационарных военных объектов, российские ракеты смогли найти и поразить мобильные комплексы норвежского производства NASAMS.