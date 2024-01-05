Мобилизация на Украине не находит необходимого количества сторонников

В ТГ-канале «Военный осведомитель» пишут, что на заседании в Верховной раде Украины главком ВСУ Валерий Залужный буквально прямо заявил, что украинской армии «некем воевать». Это было сказано во время обсуждения потенциально будущего закона о мобилизации со свежими правками. В отечественном телеграм-сообществе сослались на публикации в украинской прессе.

Генерал буквально заявил, что в российскую армию вступили 400 тыс. контрактников и это далеко не предел. Встать в ряды ВС РФ большое количество желающих. Вместе с тем, если набор в украинскую армию окажется невыполненным, то Украине придется просить у остального мира желающих сражаться на восточноевропейскую республику солдат. Вместе с тем Залужный в этом предложении подытожил, если набрать необходимое количество среди украинских граждан не получится, то пусть депутаты пойдут на передовую сами доказать не только словом, но и делом свою «любовь» к Украине.

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Источник фото: РБК





В конце своей речи украинский генерал рассказал, что он готов потратить около 80 дней для «общевойскового тренинга» каждого мобилизованного, но не готов работать с заключенными, которые по его мнению «плохие люди». И в подобном контингенте ВСУ не нуждаются.

Вместе с тем украинское общество не верит в официальную позицию военно-политического руководства, что «потерь нет», догадываясь, что всё дело в гигантской убыли солдат и офицеров. И именно поэтому в ВСУ требуют призвать 500 тыс. человек.

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Зная о большом дефиците личного состава в рядах украинской армии, бывший министр Украины Милованов предложил набирать в ВСУ согласно «лотерейному розыгрышу», как это было сделано в США во время Вьетнамской войны американским президентом Ричардом Никсоном.