А ведь недаром даже на Украине этот министр бывший

Необычный вариант призыва на военную службу озвучил бывший украинский министр. Тимофей Милованов поделился идеей призыва в ряды ВСУ свежего пополнения посредством игры в своеобразную лотерею или классическую жеребьевку. Своими «прорывными» инициативами некогда высокопоставленный функционер поделился в личном профиле одной из соцсетей.

Причем по утверждению самого Милованова, его идею уже одобрили собственные подписчики. Причем от самого человека, потенциального призывника, ничего не зависит. Так как главный организатор «розыгрыша» – украинское государство, которое в случайном порядке называет день и месяц, когда люди родились. И именно такие «счастливчики» и должны пойти на передовую, в том числе в «Авдос», как называют Авдеевку украинские военнослужащие. Причем такую «лотерею» нужно сделать постоянной и проводить её для каждой волны мобилизации. Именно так резюмировал свою идею отставной министр.

реклама









Подобные своеобразные инициативы стали появляться, как грибы после дождя, после озвученной на пресс-конференции Зеленского в минувшем декабре инициативы призвать в армию новых 500 тыс. солдат и офицеров, для содержания которых необходимо 500 млрд. гривен.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На волне жесткого потенциального законопроекта о мобилизации тысячи украинских мужчин пытаются покинуть ставшую «чужой» Батьковщину, как называют восточноевропейскую республику у себя на родине.