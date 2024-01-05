Боеприпасы для местных зенитчиков стали весьма дефицитными

Генерал ВСУ Сергей Наев рассказал, что киевские зенитчики оказались заложниками дефицита дорогостоящих ракетных боеприпасов. И если Россия решит повторить комбинированные массированные атаки, когда вместе летят высокоскоростные крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы, то украинская армия способна отразить лишь «2-3 подобных атаки».

Руководитель объединенных сил ВСУ выражает скепсис, что даже среднесрочная перспектива позволит украинским ПВОшникам показать достойный уровень результативности в борьбе с воздушными угрозами. И если прямо сейчас Запад не поможет, то наземным операторам что и останется, как только взглядом «провожать» любую из российских ракет, не говоря уже о аэробаллистических «Кинжалах» и ракетах серии Х-22\Х-32.

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Украинский генерал предполагает, что в российском Генштабе добиваются истощения дефицитных запасов зенитных ракет, после чего противовоздушная оборона Украины, в частности Киева, останется практически беззащитной к любым типа атакам.





Источник фото: РБК





Разумеется, Запад может помочь прикрыть небо Киева, но не в состоянии сделать то же самое для всего воздушного пространства восточноевропейской республики, где аналогично в большом количестве спрятаны секретные склады и скрытные производства военной техники и оборудования. И последние уничтожаются на регулярной основе.

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что если западные страны перестанут помогать ВСУ и официальному Киеву финансово и оружейными поставками, то у военно-политического руководства нет запасного плана.