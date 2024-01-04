В самой компании продолжают уверять, что "ничего страшного" не произошло "

Официально представляющий СБУ и занимающий должность руководителя Департамента кибербезопасности СБУ в интервью для Reuters Илья Витюк прямо заявил, что "практически все" было разрушено во время атаки на цифровую инфраструктуру «Киевстар». По уточненной к январю информации, из строя были выведены тысячи виртуальных серверов и физических ПК украинской компании.

Причем пострадали не только виртуальные «пространства», но и самый ценный актив – ядро оператора связи. Такие последствия «не лечатся» за один день, это просто ветхозаветный апокалипсис для «Киевстар», утверждает высокопоставленный офицер информационной безопасности СБУ.

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Источник фото: иноСМИ





Ну а дальше Витюк сделал весьма противоречивое заявление, где сказал, что неизвестные хакеры были «подключены» к серверам компании с ноября, но при этом так называемой «утечки» различных данных не произошло. Поэтому украинским пользователям, сильно беспокоившимся за свои абонентские данные, в том числе, персональные, не стоит раздувать тревогу. Вместе с тем старший офицер сам же и заявил, что целью хакерской атаки и была добыча разведданных. И это помимо нанесения тяжелого психологического урона.

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Сам сбой произошел 12 декабря, когда у абонентов самого крупного оператора связи на Украине в ряде регионов полностью пропала связь и доступ к мобильному и проводному интернету. По заявлению руководства фирмы, это была самая масштабная в современной истории Украины хакерская атака на цифровую инфраструктуру мобильных операторов. Руководитель «Киевстара» Александр Комаров заявил тогда, что ущерб достиг миллиардов гривен.