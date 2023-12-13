Крупнейший мобильный оператор Украины это категорически отрицает

Самый крупный оператор мобильной связи Украины подвергся сильнейшей DDOS-атаке за все время существования беспроводной связи в республике. По результатам мощнейшего цифрового воздействия техническим специалистам «Киевстара» пришлось нажать на «рубильник» и отключить миллионы пользователей от сети. И прошло уже ровно 24 часа после инфраструктурного цифрового коллапса, но мобильная связь продолжает «хромать», а местами и вообще не работать.

Между тем что «всё хорошо», успел заверить глава «Киевстара» Александр Комаров, выступивший из-за экстренного повода посредством видеообращения. Причем был сделан особый акцент на том, что «никакие» персональные данные пользователей не были скомпрометированы, хотя в той же публикации от знаменитой New York Times было указано, что хакерской атаке подвергся и Интернет, предоставляемый украинской компанией.

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Источник фото: мк.ру





Вместе с тем Комаров снял с компании всю ответственность, полунамёками обмолвившись, что во всём виноваты «русские хакеры», тесно сотрудничающие с киберотделом ФСБ. А местная СБУ уже отчиталась об оперативном возбуждении уголовного дела по факту атаки.

Между тем злые киевские языки утверждают, что атака на цифровую инфраструктуру «Киевстара» может связана ни с чем иным, как жарким противостоянием крупных акционеров в их попытке по дешевке «отжать» акции у крупного российского предпринимателя Михаила Фридмана.





Источник фото: телеграм





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И по свежей информации, пока директор Александр Комаров утверждал, что всё хорошо «прекрасная маркиза», хакерская группировка made in Russia «Солнцепек», подтвердила факт атаки и указала, что «бойцы цифрового фронта» получили доступ к личным данным клиентов Киевстар. Начиная от ФИО и адресов, и заканчивая паспортными данными. По заявлению отечественных хактивистов, «добычей» стали миллионы учётных записей.