Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Масштабная атака русских хакеров позволила "утечь в Сеть" миллионам учётных записей Киевстара
Крупнейший мобильный оператор Украины это категорически отрицает

реклама

   Самый крупный оператор мобильной связи Украины подвергся сильнейшей DDOS-атаке за все время существования беспроводной связи в республике. По результатам мощнейшего цифрового воздействия техническим специалистам «Киевстара» пришлось нажать на «рубильник» и отключить миллионы пользователей от сети. И прошло уже ровно 24 часа после инфраструктурного цифрового коллапса, но мобильная связь продолжает «хромать», а местами и вообще не работать.

   Между тем что «всё хорошо», успел заверить глава «Киевстара» Александр Комаров, выступивший из-за экстренного повода посредством видеообращения. Причем был сделан особый акцент на том, что «никакие» персональные данные пользователей не были скомпрометированы, хотя в той же публикации от знаменитой New York Times было указано, что хакерской атаке подвергся и Интернет, предоставляемый украинской компанией.

реклама


Источник фото: мк.ру


   Вместе с тем Комаров снял с компании всю ответственность, полунамёками обмолвившись, что во всём виноваты «русские хакеры», тесно сотрудничающие с киберотделом ФСБ. А местная СБУ уже отчиталась об оперативном возбуждении уголовного дела по факту атаки.

   Между тем злые киевские языки утверждают, что атака на цифровую инфраструктуру «Киевстара» может связана ни с чем иным, как жарким противостоянием крупных акционеров в их попытке по дешевке «отжать» акции у крупного российского предпринимателя Михаила Фридмана.


Источник фото: телеграм


рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

   И по свежей информации, пока директор Александр Комаров утверждал, что всё хорошо «прекрасная маркиза», хакерская группировка made in Russia «Солнцепек», подтвердила факт атаки и указала, что «бойцы цифрового фронта» получили доступ к личным данным клиентов Киевстар. Начиная от ФИО и адресов, и заканчивая паспортными данными. По заявлению отечественных хактивистов, «добычей» стали миллионы учётных записей.

#киевстар #хакерская атака на киевстар #хакерская группировка солнцепек
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"400 000 героев уже никогда не ответят на звонок" - сотовый оператор Kievstar назвал потери ВСУ
Хакерами был атакован крупнейший оператор сотовой связи на Украине
Крупнейший мобильный оператор Украины отключил миллионы пользователей после кибератаки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
18
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
13
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
10
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
14
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
3
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
51
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
31
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
10
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
11
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
6
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
4
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
15:00
Пропаганда и Z-каналы довольно много времени уделяют тому, чтобы описывать мобилизацию в Украине. Неделями смакуются кадры, как военкомы задерживают призывников. Однако мобилизация в Украине продиктов...
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Apsheronsky tchai
14:59
Включают иногда. Через душевую систему ТОС-2.
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Truth Sееker
14:58
Когда там кстати?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Дмитрий
14:58
за 200 лямами приехал. утешительный приз.
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Fedor Zhmilev
14:55
И насколько он вреден для организма?!
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
Михаил Любчук
14:55
Как обычно, узкие все воруют. 😅😅😅 Какое отношение пукинская сосия имеет к Екимову, который почти 30 лет развивается профессионально на западе (Франция, США)? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Артём Николаев
14:54
Да, патриоты это почему-то не понимают. И дело даже не только в торговле. Есть ещё международные кредиты и валютные резервы. В чём одалживать и что под матрасом хранить? Юани, когда Китай уже экономич...
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Митюнин Сергей
14:54
Космический Советский корабль Буран это высочайший верх космической техники.Сейчас такого нет в РФ.Мы много потеряли, нас обогнали Китай, Индия.Япония.
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
swr5
14:51
Горячий душ в окопы проводить будут?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Чaтo-Б0t
14:50
Зеля, дурень пархатый, не так просил. Надо было перед пендозаконодателями мурку на рояле сыграть, как только ты умеешь. Не способен клянчить грошi, так спроси у нашего ресурсного Трусикера совета, он ...
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем