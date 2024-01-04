Бундесвер не собирается отдавать последнее, что есть

В Германии дождавшись итога многодневных комбинированных ударов ВКС РФ и Черноморского флота по военным целям и объектам критической инфраструктуры, когда больше 100 высокоточных скоростных ракет и ударных дронов плотной волной окутали территорию Украины, решили потребовать передачи для нужд украинской армии авиационного дальнобойного ракетного вооружения. Ракеты Taurus отдать в руки ВСУ задумали представители некоторых политических партий немецкого бундестага. Но в немецком правительстве поспешили назвать такие воззвания преждевременными и необдуманными. Действительно, некоторые из депутатов косвенно намекали даже об ударах по Крымскому мосту, к чему это могло бы привести, понимает даже стремительно теряющий электоральную популярность Олаф Шольц.





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Источник фото: popularmechanics.com







Вместе с тем Штеффен Хеберштрайт, находящийся на должности официального представителя правительства ФРГ, прямо заявил, что позиция федерального кабинета неизменна. Германия оставит на своих складах малозаметные ракеты Taurus и не передаст их Украине. Это правило будет действовать как минимум несколько месяцев.

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Правда в случае уже стремительного обрушения фронта для ВСУ для Берлина может последовать звонок из Вашингтона, где настойчиво попросят посодействовать укреплению обороноспособности Киева и всё-таки передать отступающей украинской армии передовое вооружение. Тем более Олаф Шольц вроде бы как «собрался» в отставку и для него такой момент может сыграть в качестве джокера. Или наоборот – поставить навсегда крест на его дальнейшей политической карьере.