Спикер ВСУ Юрий Игнат считает, что это была не "единоразовая" акция

Пока на всей планете празднуют пришествие Нового года, бурно отмечая новые надежды и мечты, американские журналисты кропотливо под шум бокалов и праздничных салютов, рассуждают о финансовых и оружейных возможностях российской армии, способной за раз крупно потратиться и выпустить по военным объектам Украины дальнобойных высокоточных ракет и ударных дронов на общую сумму в 600 млн. долларов.

Именно такой совокупной стоимостью обладали 99 ракет, поразивших объекты критической инфраструктуры и замаскированные военные производства с вместе охраняющими их западными зенитными вооружениями, такими как ЗРК NASAMS.

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Сюда военные обозреватели включили и «Герани», которые якобы в большинстве своем все были сбиты. Дроны-приманки и ударные дроны пошли в так называемой первой волне. После утром попытками прорыва сплошной обороны ПВО отметились ракеты серии Х-101, то есть помимо собственно самих «сто первых», сюда вошли Х-55 и Х-555. Запущены они были со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. После взлетели модернизированные МиГ-31, специально подготовленные для использования гиперзвуковой баллистики – тех самых «Кинжалов». Их было запущено 10 единиц.





Источник фото: google.com





Затем пошли «Калибры», «Искандеры-М», и «Х-31П», запускаемые для поражения радиолокационных радаров.

В издании ссылаются, что невозможно точно сказать, сколько ракет каждого типа было запущено кроме тех самых «Кинжалов», поэтому ~600 млн. – это примерная стоимость.

Что интересно, самыми дорогими из предполагаемого шорт-листа оказались аэробаллистические «Кинжалы», оценочная стоимость изготовления которых составляет 15 млн. долларов; а самыми дешевыми из ракет стали ещё советские Х-22, оцениваемые в 1 млн. долларов, которые ВСУ за 2 года спецоперации ни одной не сбила, как утверждает полковник Юрий Игнат.

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Из этого получается простейший вывод: аналитики НАТО критически ошиблись, предполагая, что ракет осталось «на 2-3 запуска», либо целенаправленно рассказывали небылицы для поддержания высокого боевого духа проигрывающей украинской армии.