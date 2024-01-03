Такое право предоставит правительство США

Вашингтон в наступившем новом году разрешит Киеву самому выбирать насколько управляемые ракеты HIMARS полетят в сторону российских сил. Именно так сказала посол США на Украине Бриджит Бринк, передает портал «Страна.ua».

В публикации утверждается, что Белый дом решил дать право украинскому президенту самостоятельно определяться, как далеко снаряды американской РСЗО будут запущены. Вместе с тем неизвестно, что Украина получила или в самом ближайшем времени получит комплекты ATACMS с передовым вариантом боевой части. Текущий уровень максимальной дальности оперативных ракет от Хаймарс позволяет им пролететь 160 километров и не более.

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Вместе с тем есть интересный нюанс: это не первое подобное заявление от госпожи американского посла. Аналогичный тезис был озвучен в начале летней компании 2022 года, когда было сказано точно такое же заявление.





Источник фото: Shutterstock/FOTODOM





Ряд независимых российских военных экспертов после этого сделали предполагаемый вывод, что Киев фактически получил одобрение от американского военно-политического блока, радеющего за повышение градуса противостояния с Россией. А на практике это означает, что украинская армия в самом ближайшем времени обзаведётся ракетами ATACMS с увеличенной дальностью. Такие ракеты оперативного уровня свободно перемещаются на 300+ километров.

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Вместе с тем украинский ОПК в последнее время, даже в последние дни получил существенный урон. Причем об этом говорят наносящиеся на протяжении последних четырёх суток непрекращающиеся удары дальнобойных высокоточных ракет и ударных дронов семейства «Герань».