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Madarator
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
У российской разведки длинные руки

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   Российская разведка стремительно выяснила, где проводилось оперативное заседание старших офицеров ГУР, ВСУ и СБУ, участвовавших в планировании атаки 30 декабря на приграничный Белгород. Помимо кадровых военных, в обширном здании находилось место расположения иностранных наёмников, инструкторов и советников.

Об ударе по военным и украинским силовикам рассказали в МО РФ. По официальному заявлению представителей российского ведомства, в обширных помещениях укрывалось около 200 иностранных граждан, по поддельным документам проходящих как всяческие «волонтёры».

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Источник фото: m24.ru


  Согласно оперативной разведывательной информации, в момент максимальной концентрации украинских спецслужбистов и штабных офицеров, решивших для прикрытия собраться в здании «Харьков Палас» и обсудить насущные вопросы и непростое положение ВСУ на ЛБС, и было принято решение поразить нарушивших военную этику «офицеров», обстрелявших центральные улицы Белгорода «Ольхой» с кассетной боевой частью.

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   Но это было ещё не всё: в Харьковской области было выяснено месторасположение бойцов местных подразделений и их встречи с сотрудниками СБУ. По этим координатам тоже «прилетело».

#белгород
6
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REY_B_
15:07
Вся Украина это мясо, которое рубят чтобы ослабить Россию. Больше Украина ни для чего Западу не нужна. Даже чернозёмы, Западу они лишь конкуренты, что и видно по реакции европейских фермеров.
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Роман Ефимочкин
15:01
Только так и нужно.
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Степан Парамошин
14:53
Xiaomi 13 ничего ужас просто
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Олег Ст
14:52
Ну правду ведь ты ципсошник ни когда не напишешь же..
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Артём Николаев
14:52
В смысле на шару? Оно всё равно всё сгорит в финальной точке маршрута. Главное, что они там в принципе есть.
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kitava
14:49
Да если такие эпизоды на видео попадают, то в реале их много больше.
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
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