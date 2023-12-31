У российской разведки длинные руки

Российская разведка стремительно выяснила, где проводилось оперативное заседание старших офицеров ГУР, ВСУ и СБУ, участвовавших в планировании атаки 30 декабря на приграничный Белгород. Помимо кадровых военных, в обширном здании находилось место расположения иностранных наёмников, инструкторов и советников.

Об ударе по военным и украинским силовикам рассказали в МО РФ. По официальному заявлению представителей российского ведомства, в обширных помещениях укрывалось около 200 иностранных граждан, по поддельным документам проходящих как всяческие «волонтёры».

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Источник фото: m24.ru







Согласно оперативной разведывательной информации, в момент максимальной концентрации украинских спецслужбистов и штабных офицеров, решивших для прикрытия собраться в здании «Харьков Палас» и обсудить насущные вопросы и непростое положение ВСУ на ЛБС, и было принято решение поразить нарушивших военную этику «офицеров», обстрелявших центральные улицы Белгорода «Ольхой» с кассетной боевой частью.

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Но это было ещё не всё: в Харьковской области было выяснено месторасположение бойцов местных подразделений и их встречи с сотрудниками СБУ. По этим координатам тоже «прилетело».