Напомним, сегодня днём ВСУ атаковали центр Белгорода ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО

Объекты ВСУ под Харьковом подверглись мощным ракетным ударам со стороны российской армии. Сила атаки такова, что сильные прилёты по городу-миллионнику слышны в российском Белгороде. О «грохоте» написали в ТГ-канале «Русская весна». Корреспонденты рассказали, что информацию о вылетах сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, уведомивший, что это полетело «по ту сторону» и так громыхает. Вероятно по военным объектам украинской армии были запущены ракеты с аэробаллистической траекторией. Одними из подобных на вооружении ракетных войск РФ являются те самые «Искандеры-М», способные на конечном участке траектории заходить на цель практически вертикально, тем самым нивелируя реакцию самых передовых зенитных комплексов, в том числе и иностранного производства.





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Примером такой атаки служит уничтожение как раз радара IRIS-T в Херсонской области, когда украинское командование, «расхрабрившись», разместило многомиллионный по стоимости комплекс ЗРК вблизи ЛБС, устроив засаду на российские авиационные штурмовики. Но вместо этого разведка ВС РФ сама обнаружила замаскированную установку Hensoldt TRML-4D, тем самым превратив пусковые установки в бесполезный металлолом.

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По некоторым предположениям, Харьков был атакован «внеочередно» в рамках ответа за обстрел центральных улиц Белгорода ракетой оперативного назначения «Ольха» и РСЗО чешского производства «Вампир». Причем ВСУ целенаправленно били по гражданским объектам и обыкновенным людям. Российская сторона заявила о резком созыве Совета безопасности ООН, а в самом оперативно осудили атаку украинского Генштаба. С осуждением выступили и в Вашингтоне.