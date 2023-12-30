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Madarator
"Искандер" выследил и уничтожил АФАР-сканер многомиллионного IRIS-T под Херсоном
Большой риск размещать дорогостоящий и редкий комплекс ПВО рядом с ЛБС

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   В Сети появились кадры прилёта ракеты «Искандер-М» по радару IRIS-T. Мультимодульный радар был уничтожен в Херсонской области. Вместо повышенного шанса спасти дорогостоящий комплекс от уничтожения, например разместив его в тыловом Киеве, украинский Генштаб решил пойти на крупный риск и разместил штатные пусковые комплексы иностранного ПВО в прифронтовой полосе, как и сам радар. По кадрам военные эксперты сделали вывод, что был уничтожен Hensoldt TRML-4D, оснащённый АФАР-сканером и стоящий много-много миллионов долларов.


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Источник фото: Википедия


   Так же можно прокомментировать, что прекрасно понимая, что появление в опасной близости от передовой дорогостоящих западных систем, не совсем «верное» решение при дефиците иностранных современных комплексов ЗРК\ПВО, украинские офицеры закрыли сканер лишь маскировочными сетями, способными выдержать одно попадание барражирующих боеприпасов или прилёт FPV-БПЛА. Но на такое заманчивое «сладкое» ВС РФ не пожалели целой баллистической ракеты, способной атаковать через слепые зоны, которые находятся при углах атаки, близких к 90 градусом от земной поверхности. Атака прошла успешно, как и нулевая реакция радара, даже не среагировавшего на приближение ракеты. Так кадры запечатлели замаскированные в груде развалин стартовую площадку для IRIS-T SLM. И как было выше, ракеты не были выпущены на перехват из-за скорости прилёта и критического угла атаки, практически не обнаруживаемого даже сверхсовременным радаром.


Источник фото: ТГ-канал "Неправильная сторона"


   Прошедшая неделя для сил украинского ПВО прошла не под совсем удачной звездой: так как же под Херсоном были уничтожены мобильные версии ЗРК Patriot, выданные местной агентурой и накрытые так же одной из высокоточных ракет.

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#iris-t #iris-t slm #уничтожение iris-t #hensoldt trml-4d
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