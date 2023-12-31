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В Польше решили задействовать около 500 солдат в поисках ракеты, попавшей на территорию соседнего с Украиной государства. Сам снаряд на скорости около 4000 км\ч попал в восточные части страны в момент массированной атаки Украины российскими ВКС РФ и Черноморским флотом.

Точных данных, действительно ракета взорвалась или упала практически неповреждённой, где-то в лесных массивах, особенно частых в данной области Польши, нет. В ином случае ракета могла просто совершать разворотный маневр и попасть в воздушное пространство по ошибке на короткий промежуток времени.

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Источник фото: РИА Новости





Вместе с тем в Варшаве вчера местный руководитель Оперативного командования армии Польши генерал Мачей Клиш рассказал, что на перехват неизвестного объекта, несущегося с огромной скоростью вглубь государства-члена НАТО, были подняты самолёты ПВО в составе пары. Но перехватить каким-либо образом не идентифицированную цель, не решились, просто сопроводив её. И по утверждению непосредственного участника той операции, «воздушное тело» активно маневрировало, не дав ни единого шанса на свое уничтожение. Что стало с этой целью после, до сих пор неизвестно.

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Так же рядом с Польшей в украинском Львове другая ракета, предположительно Х-101 с рядом усовершенствований, успешно преодолела насыщенную различными передовыми западными ПВО сплошной массив защиты, и эффектно поразила военную цель на территории Львовского бронетанкового завода. Инфракрасные ловушки в момент полёта на терминальной стадии смогли отвлечь на себя внимание высокоскоростных «антиракет» NASAMS и IRIS-T.