Это первые кадры, как происходят "затуманивание" потенциального перехвата

Как пролететь незамеченной самыми современными средствами противоракетной борьбы, предоставленных НАТО, а затем с большим «хлопком» уничтожить важную военную цель, продемонстрировала улучшенная версия Х-101. Российская стратегическая ракета поразила Львовский бронетанковый завод и эти кадры на свои смартфоны записали украинские очевидцы. Сам прилёт затем «подхватили» отечественные ТГ-каналы.

Что интересно, видео достаточно редкое, хотя с начала российской спецоперации на Украине мировая паутина «повидала» всякое: от пролёта «Искандеров» с «Калибрами», до авиационных управляемых боеприпасов. Но именно момент использования тепловых ловушек собственно самим реактивным снарядом, такое ещё никто не фиксировал на видеооборудование. И хочется акцентировать момент на том, что украинское ПВО «молчало», не в силах сделать что-либо с летящим снарядом.

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По кадрам видно, как финальный участок траектории, практически перед самой «проходной» завода, «Ха-сто первая» выпускает высокотемпературные «выстрелы», тем самым вводя в заблуждение современные иностранные «антиракеты», используемые IRIS-T SLM, NASAMS и многими другими, использующие головки, самонаводящиеся по теплу работающего реактивного двигателя.













Вместе с тем российская ракета совершенно «не бездумно» выпускала тепловые ловушки. Механизм их использования заключается в том, что на поверхности снаряда расположены многочисленные сенсоры, реагирующие на пламя двигателей зенитных снарядов. Помимо этого второй «амбразурой» является «антидатчик» радиолокационного облучения, сообщающий об активации РЛС противостоящих ЗРК.

И по мнению известного авиационного блогера FighterBomber, использование инфракрасных ловушек на ракетах, не являющихся межконтинентальными, это настоящее новшество.









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Х-101 относится к классу крылатых ракет «воздух-поверхность» и запускается «большими» самолётами, такими как «стратеги» Ту-95 и Ту-160. Дальность максимального полета составляет 5600 километров. В своем «терминальном» варианте может быть вооружена термоядерной боевой частью.