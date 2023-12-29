Причём пролёт произошел в момент максимального сосредоточения новейшей военной продукции

Экс-генерал ВСУ и командующий в недавнем прошлом военным спецназом, заявил, что по результатам сегодняшней мощнейшей ракетной атаки российская сторона уничтожила архиважное предприятие. Последнее Сергеем Кривоносом было названо «одно из мощнейших заводов Украины».

Причем как считает бывший высший офицер, в утечке секретных данных не в последнюю очередь виновато СБУ, утратившее навыки работы с «запрещенной» к распространению информацией, появившейся в открытом доступе на просторах мировой Сети. Так по утверждению бывшего генерала, российская сторона и узнала, что уничтоженный сегодня завод был «рассекречен» в результате размещенных в интернете контрактах на госпортале, где указываются тендеры. Так же именно там российские разведчики узнали, какие ещё предприятия входят в единую производственную цепочку.

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Источник фото: topwar.ru





В конце своего интервью для телеканала «Прямой» Кривонос подвел итог, заявив, что после публикации данных «как раз туда и попали. Совпадение»? Но умный командир не стал раскрывать, куда именно «прилетело», хотя кому положено, «и так всё знают».

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Напоминаем, ВКС РФ сегодня нанесли комбинированный массированный удар ракетами и новыми реактивными дронами «Герань», уничтожив военные и гражданские объекты, где могло быть размещено или производилось вооружение. Под ударами высокоточного оружия оказалась вся территория Украины. По заявлениям спикера Юрия Игната, «летело всё, что есть в у ВС РФ, разве что кроме Калибров». Но по уточнённым данным, корабли Черноморского флота так же участвовали в ночных стрельбах и запустили как минимум 8 тех самых «Калибров».