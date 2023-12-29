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Освобождение Марьинки дало российской стороне возможность освободить резервы, задействованные при освобождении первой. Теперь дополнительные штурмовые подразделения можно подключить в других наступательных операциях или всячески усилить давление на Авдеевку. Что сейчас и происходит, прокомментировал текущую ситуацию на передовой заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По словам экс-полковника, взятие Марьинки, где ВСУ нависали «каскадом» на южном фасе, гипотетически украинским Генштабом могло использоваться при встречном наступлении. Но теперь ситуация выравнялась и у ВСУ такой возможности нет.

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Источник фото: iz.ru





Вместе с тем по данным отечественных военных журналистов, ВС РФ начали финальный этап взятия донецкого пригорода, а сам город должен в ближайшее время быть освобождён. На сейчас происходит активное подавление скрытых артиллерийских позиций и «разбирание» опорных пунктов. Передовые отряды российских штурмовиков заходят на дозорные объекты ВСУ и пытаются там закрепиться. Бои идут уже в черте самого донбасского города.









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Известно, что в ближайшее время на передовой ожидается появление отечественного современного вооружения повышенной дальности. Речь идёт об артиллерийской системе «Коалиция-СВ», о чем заявил директор «Ростеха» Сергей Чемезов.