В скором будущем УМПК получат новое "дальнобойное" обновление

ТГ-канал «Херсонский Вестник» рассказал об уничтожении особо мощной версией авиационной бомбы хорошо укрепленного опорного пункта украинской армии на херсонском направлении. ВКС РФ получили очередное обновление бомбового вооружения и стали его стремительно использовать на передовой. Речь идёт о свободнопадающей бомбе ФАБ-1500М54, получившей в качестве новогоднего подарка от оружейно-конструкторского «Деда Мороза» обновление в виде крыльев и обтекаемого хвостовика с бортовым вычислительным оборудованием, позволившим скоординированными усилиями «классическому» боеприпасу перемещаться вперёд на значительные расстояния.





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Источник фото: anna-news.info







По предварительной версии тяжелая авиабомба смогла пролететь от места запуска около 60 километров, прежде чем бортовой комплекс отдал приказ на снижение по заданным координатам и уничтожить оборонительный пункт украинской армии. Всполох грандиозного прилёта получился настолько ярким, что световое облако распространилось практически вдоль всего берега, контролируемого ВСУ. А масштабный взрыв был хорошо заметен и с противоположного от места попадания участка.





Даже если такой воздушный снаряд промахнулся мимо цели на десяток метров, 800 килограмм взрывчатки нивелируют такой недостаток до нуля. Весьма вероятно, что теперь для Су-34, уничтожившего очаг украинского сопротивления в этом районе, уже наверняка придётся искать для своих боевых вылетов новые цели, так как на месте ударного воздействия, кроме мелкой пыли и фрагментов укреплений вкупе с эпической воронкой, больше ничего и нет.





Источник фото: ТГ-канал "Херсонский вестник"





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Известно, что по последним словам Сергея Чемезова, руководителя госкорпорации «Ростех», отечественные авиационные оружейники разрабатывают очередной модернизационный пакет, благодаря которому свободнопадающие бомбы увеличат свою дальность практически в 2 раза не теряя при этом в своей прекрасной точности.