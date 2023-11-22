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Madarator
ВКС РФ получили доработанные с учетом СВО бомбардировщики — Су-34 стал точнее и расширил арсенал
Самолет стал одним из самых пугающих действующие войска ВСУ символов

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   В ходе очередного планового задания от Министерства обороны отечественная армия получила партию "ближних" бомбардировщиков, доработанных с учётом участия на СВО. Теперь собранные образцы Су-34 обладают рядом отличий, превращающих классическую модель бомбардировщика в более "хищный" инструмент выполнения заданий и наделяющий современное воздушное средство новыми качествами. О новом, в выпускающихся с 2014 бортах на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова рассказал официальный представитель ОАК.


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Источник фото: wallpaperflare.com


   По словам пресс-офицера, до попадания в действующие части, машины до выхода из заводских стен поучаствовали во всех базовых летных и наземных проверках, а в качестве повышения боеспособности оружейные подвесы сконфигурированы таким образом, что улучшенный самолет может использовать ранее не применявшиеся перспективные авиационные средства. Благодаря стартовому пакету модернизации, Сушка "научилась" использовать ракеты, предустанавливаемые только на самолёты дальней или стратегической авиации, способных в близком прошлом использоваться только с Ту-95, Ту-160 и Ту-22М — это ракеты Х-32 и Х-55.

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   Помимо "тяжелых" дальнобойных ракет, обновленный фронтовик получил возможность использовать оснащенные модулями планирования и коррекции боеприпасы, начиная от ФАБ-250 и заканчивая ФАБ-1500, а максимальная дальность полета в 4000 километров со скоростью 1900 км/ч, и снижающим радиолокационную заметность покрытием, делают Су-34 настоящей воздушной карой для противника.

#су-34 #обновленный су-34
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