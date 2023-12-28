Быстрый и малозаметный – что может быть хуже для вероятного противника?

В иностранной прессе бдительно следят за всеми российскими военными новинками. В частности не стал исключением и передовой тяжелый беспилотник С-70. Последний обладает относительной «невидимостью» для современных РЛС, а его скорость и ударные возможности заставляют нервничать враждебные российской армии государства. О потенциальной угрозе, исходящей от перспективного беспилотного аппарата «Охотник-Б», способного стать костью в горле для армий НАТО, рассказал журналист Питер Сучиу. Свою публикацию обозреватель разместил в специализированном издании The National Interest, где разработка российских военных ученых была названа незаметным «уничтожителем», который стал ещё опасней и лучше за минувший год.

Причем образец беспилотного вооружения был расхвален всевозможными яркими эпитетами, где ударная мощь «Охотника-Б» была прозвана «хищнествующей» в своём безмолвии. Дело в том, что удачная конструкция в виде «летающего крыла» и использования современных композитных материалов, покрытых для усиления противорадиолокационных эффектов специальными красками, делает его малозаметным даже для актуальных версий мощных зарубежных радаров.

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Источник фото: iz.ru





Ещё одно опасение у корреспондента вызвала масштабируемость новинки. Если россияне сделают больше чем один лётный экземпляр, то генералитету НАТО воистину следует насторожиться и быть готовым «ко всему», резюмирует Сучиу.

О «С-70» известно, что первый официальный полёт был выполнен в начале августа 2019 года, когда тяжелый аппарат смог провести в воздушной среде треть часа. После «семидесятый» и многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57 совершили парный полёт.

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Известные тактико-технические характеристики «Охотника» следующие: машина весом 20000 кг способна благодаря силовой турбореактивной установке разгоняться до 900 км\ч. А свежая электронная начинка с интегрированным боевым ИИ позволяет самостоятельно находить, идентифицировать и атаковать потенциальные цели. При этом помощь человека не обязательна.