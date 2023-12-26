Да, оказывается всё так просто

Нет никакого секрета, почему Вашингтон взял и прекратил помогать Киеву. Всё дело в том, что Украина не показала тот самый результат, который власти США ожидали от украинской армии. ВСУ провалили летнее контрнаступление. Отсюда и такой «неприятный сюрприз» от союзника из-за океана. О простой философии администрации Белого дома рассказал экс-работник американского совбеза и бывший помощник президента Джорджа Буша-младшего. Интервью Майкл Аллен дал известному изданию Newsweek.

Причем Аллен прямо увязывает расширенное финансирование, если бы Украина показала бы хоть «что-то» на полях сражений в Запорожской области. Но ничего не получилось. Поэтому стоит ли удивляться результату, когда демократы «воюют» с республиканцами, чтобы США продолжили помогать восточноевропейской республике и дальше.

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Источник фото: РБК





Вашингтонская администрация слишком прагматична. «Америка любит победителей». Но ВСУ совсем не подпадают под это определение, резюмировал бывший чиновник. Поэтому как только американские военные аналитики убедились, что в контрнаступ не выгорит, вся помощь была свернута.

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Тем временем в украинской столице разгорается политическая борьба между президентом республики Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным. Причем последний на камеру публично заявил, что «командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев, а Марьинка не находится под контролем ВСУ. Кроме того, город-спутник Авдеевка может быть взята российской армией в ближайшие 2-3 месяца. Такие заявления в США явно не готовы финансировать.