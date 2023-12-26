Зеленский и Залужный надеются, что призванные в ВСУ карлики смогут остановить этот гигантский ударный кулак

Организованное Россией наступление имеет ни много ни мало главную цель в виде прорыва обороны и финального разгрома украинской армии. О той самой черной зиме, за которой последуют все вышеприведенные последствия, рассказал польский генерал Вальдемар Скшипчак, побеседовавший с корреспондентом издания Gazeta Wyborcza. По словам высшего офицера, ВС РФ пересмотрев концепцию проведения своей спецоперации и сделав по осени 2022 года правильные выводы, мобилизовала свою экономику, переведя её на околовоенные рельсы. Теперь производство боеприпасов, танков, ракет и иного особо важного вооружения увеличено в 4-5 раз. И на передовую помимо поднятой с консервации советской техники, направленно совершенно новое боевое оборудование, уже во всю использующееся «на ленточке».





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Источник фото: Украина.ру







Благодаря грамотному военному «менеджменту» и гибкому мышлению, российская армия получила то самое преимущество, в среднесрочной перспективе способное дать тот самый результат, который желает увидеть Кремль. А вместе с тем ВСУ в тихую свернули все наступательные операции, так как сил осталось лишь на ведение оборонительных действий. Причем если Украина сможет удержать старые позиции, это будет «новогоднее чудо». Но вероятно, будет всё иначе: украинская оборона уже трещит по швам. Поэтому глубокие слова о возврате утраченных территорий, сказанное украинскими политиками, не что иное, как просто громкая речь, не подкрепленная действенными аргументами.

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О том что всё уже очень плохо, свидетельствуют новые поправки в закон о мобилизации на Украине, когда на передовую собираются отправлять карликов, людей без одной почки, легкого и мочевого пузыря, а все выданные раньше справки о негодности считаются недействительными. В армию планируется набрать 500 тыс. новых солдат и офицеров.