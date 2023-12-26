Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Страна.ua: Если закон о мобилизации примут, то на передовую в ВСУ отправятся карлики, но не депутаты
Между тем военнослужащие украинской армии ждут куда больше батальонов "Монако" и "Букавель"

реклама

   Украинская армия страдает острым дефицитом личной силы. Об этом косвенно можно догадаться по новому проекту закона, где предполагается мобилизовать в действующую армию, наряду с условно здоровыми людьми, и инвалидов третьей группы. Законопроект, где в случае его утверждения, позволит призвать в армейские ряды карликов и одноглазых, должны рассмотреть 10 января будущего года, о чем и написал портал «Страна.ua».

   По словам издания, в черновике потенциального закона перечисляются заболевания, подходящие под перечень инвалидности третьей группы. Сюда входят слепота на один глаз или его отсутствие, карликовость, когда взрослый мужчина ниже 130 сантиметров, и когда у «кандидата» нет пальцев, одной почки, лёгкого или мочевого пузыря.

реклама


Источник фото: иноСМИ


   Единственные, кого точно не призовут, это действующие депутаты украинского парламента, необходимые для утверждения очередных законов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   По утверждению ряда экспертов, новый закон стал следствием публичной просьбы ВСУ о призыве в ряды украинской армии потенциальных 500 тыс. новых солдат к уже имеющемся там условному «миллиону». Правда откуда взять этих «добровольцев», если большинство мужского населения Украины третьей дорогой обходят бывшие военкоматы, ныне «маскирующиеся» под аббревиатурой ТЦК. А самые догадливые ещё с момента, когда условная украинская граница была открытой, мигрировали тем или иным способом в соседние страны, не гнушаясь и не страшась различных противозаконных методов, таких как переодевание в женскую одежду или крайне опасные одиночные «путешествия» через Карпатские горы или переплывание пограничных рек на Западе Украины.

#мобилизация на украине #новый закон о мобилизации на украине
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украинский депутат заявил, что из-за нового проекта о мобилизации Украина превратится в "пустошь"
Депутат Рады Шевченко: Закон о мобилизации "уничтожит" рейтинг Зеленского и Залужного
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
15
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
31
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
16
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
15
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
6
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
10
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
3
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
4
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
45
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
30
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
4
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7

Сейчас обсуждают

Degit22
14:19
MIUI это же не операционка, а просто оболочка. HyperOS это вообще что она совместима с Android или это типа тайзан и сэилфиш?
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
LastAtlant
14:17
Будто старый советский трактор для исследования арктики
Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
Артём Николаев
14:16
[музыка из шоу Бени Хилла]
SilverStone представила 1200-ваттный SFX блок питания с разъёмом 12V-2x6
Подарочек
14:13
Съезжать с темы для тебя не привыкать. Ты лучше расскажи почему у ЦИпсё резко сменилась риторика?
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Truth Sееker
14:12
А шиза у тебя все прогрессирует
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Подарочек
14:11
А речь не про видеокарты, а про работу украинской промышленности, а причем здесь видеокарты? Ведь на Украине их не производят это все, знают.
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Николай Долганов
14:10
А у меня почти нет времени на игры. Даже на ожидаемые проекты. Зато, есть деньги на регулярную покупку игр. Но, в целом, солидарен. Такое ощущение, что студии получают сверхприбыль с продаж. При этом,...
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Владимир
14:10
Ох эта кастрация по Американски. Своей же "демократии" боятся.
GeForce RTX 4090D могут урезать тензорные ядра, сохранив прежнее количество CUDA
Truth Sееker
14:10
А причём тут самолёты, если разговор изначально шёл про видеокарты? ЗЫ. Хотя, съезжать с темы для тебя не привыкать
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Подарочек
14:08
Как это не ту? Всё для тебя. В войска РФ передана новая партия истребителей Су-57 https://overclockers.ru/blog/Zelikman/show/128508/V-vojska-peredana-novaya-partiya-istrebitelej-Su-57 А сколько ук...
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем