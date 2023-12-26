Между тем военнослужащие украинской армии ждут куда больше батальонов "Монако" и "Букавель"

Украинская армия страдает острым дефицитом личной силы. Об этом косвенно можно догадаться по новому проекту закона, где предполагается мобилизовать в действующую армию, наряду с условно здоровыми людьми, и инвалидов третьей группы. Законопроект, где в случае его утверждения, позволит призвать в армейские ряды карликов и одноглазых, должны рассмотреть 10 января будущего года, о чем и написал портал «Страна.ua».

По словам издания, в черновике потенциального закона перечисляются заболевания, подходящие под перечень инвалидности третьей группы. Сюда входят слепота на один глаз или его отсутствие, карликовость, когда взрослый мужчина ниже 130 сантиметров, и когда у «кандидата» нет пальцев, одной почки, лёгкого или мочевого пузыря.

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Источник фото: иноСМИ





Единственные, кого точно не призовут, это действующие депутаты украинского парламента, необходимые для утверждения очередных законов.

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По утверждению ряда экспертов, новый закон стал следствием публичной просьбы ВСУ о призыве в ряды украинской армии потенциальных 500 тыс. новых солдат к уже имеющемся там условному «миллиону». Правда откуда взять этих «добровольцев», если большинство мужского населения Украины третьей дорогой обходят бывшие военкоматы, ныне «маскирующиеся» под аббревиатурой ТЦК. А самые догадливые ещё с момента, когда условная украинская граница была открытой, мигрировали тем или иным способом в соседние страны, не гнушаясь и не страшась различных противозаконных методов, таких как переодевание в женскую одежду или крайне опасные одиночные «путешествия» через Карпатские горы или переплывание пограничных рек на Западе Украины.