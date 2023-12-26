За это нужно сказать "большое спасибо" украинской армии

Благодаря безвозмездной и «бесконечной» помощи Украине, немецкий бундесвер остался практически без оружия. И если настанет острая надобность вступить в бой, то его боеспособность позволит продержаться в сражении лишь около двух часов. О неспособности вести продолжительные боестолкновения решили сфокусироваться в издании Focus.

В публикации делается акцент на том, что глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус имеет высокую популярность среди немцев, но это ни капли не влияет на решение проблем германской армии. Причем их настолько много и они настолько разноплановые, что впору лить слезы ручьями и большими речками.

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Тут и слабо приспособленный для решения масштабных вызовов административный аппарат, в котором больше озабочены инклюзивностью и так называемой повесткой, чем снабжением амуницией своих солдат. И это ещё не всё: бойцы не имеют систем вооружения в должном количестве, причём это касается целого ассортимента таких комплексов. А то что есть, не имеют должного набора боеприпасов.





Источник фото: иноСМИ







Германскую армию обозреватель назвал «голым королем». Причем такого нелестного эпитета вооружённые силы ФРГ удостоились ещё до начала российской СВО. А на конец 2023 года ситуация неизмеримо хуже. Между тем солдаты и офицеры в массе своей увольняются, а переоснащение на новые типы вооружений в армии замедлено до крайности. Кроме того, генералитет занят всем, но только не созданием концепций для применения новейшего типа вооружений, показавших высокую эффективность во время украино-российского конфликта. Например использования ударных БПЛА в современном бою.

Так экс-полковник Ральф Тиле прямо сказал, если на ФРГ нападёт какая-нибудь страна, то Германия даст бой в пределах своих текущих возможностей. Два года назад это было трое суток. Теперь лишь 120 минут.

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Старший офицер винит в этом «дальновидность» политического руководства, которое вместо заботы о собственной армии, прямо с заводов отправляло всё вооружение Киеву для участия на СВО.