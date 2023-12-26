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Кто бы мог подумать в своём недавнем прошлом, что помимо так называемого майнинг-бума, рекордную прибыль той самой Nvidia принесёт ныне другое сверхпопулярное изделие в виде острой надобности всевозможных разновидностей и специализаций искусственного интеллекта. Так американская фирма стала одним из главных выгодоприобретателей подобной деятельности. Для которой фабрики ИТ-гиганта один за другим штампуют полупроводниковое оборудование.

Планируется, что в скором времени впервые в своей истории Nvidia займет верхнюю ступеньку пьедестала в номинации крупнейший поставщик чипов. Причем верхнее «призовое место» будет характеризоваться не по объему промышленного производства, а по общей доле выручки от подобного рода деятельности.

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Источник фото: пикабу.ру





Предполагается, что на излёте января будущего года детище Хуана Жэньсюнь (Дженсена) подведет финансовые итоги, то окажется, что общая выручка компании составит «невозможные» ранее 8,8 млрд. долларов. О сверхприбыли гиганта силиконовой долины рассказали в Nikkei Asian Review, пообщавшись с нишевыми финансовыми экспертами.

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Что интересно, долгое время эту пальму первенства занимал тот самый Intel, начиная с 1992 года и по 2018-ый, безраздельно царящий как поставщик таких полупроводниковых компонентов, учёт велся в денежном эквиваленте. В прошлом году трон «заняла» Samsung Electronics. Теперь видимо придется уступить скипетр успеха Nvidia.