В ВСУ подобными результатами похвастаться не могут

Во время расширенного заседания Коллегии Минобороны было оглашено число введенной в строй бронетехники. Доклад сформировал и зачитал генерал армии Сергей Шойгу. Отчёт заслушал президент России Владимир Путин.

Из документа стало известно, что сухопутные подразделения получили 1530 танков. Среди обозначенного количества были как совершенно новые образцы, такие как Т-90М, так и кардинально модернизированные бронемашины – это Т-80БВМ и Т-72Т-72Б3М. Так же стало известно, что с начала спецоперации в действующую армию поступило в 5,6 раза танков. Причем все образцы, как новые, так и старые, в непрестанном режиме усовершенствуются, получая дополнительную экранированную защиту. Предоставляющую второй уровень блокирования, выводящий из строя так называемые барражирующие боеприпасы и сбросы с FPV-дронов. Помимо этого все поступающие на передовую образцы получили «Накидку», предохраняющие высокобронированную машину от обнаружения актуальными версиями тепловизоров, снижая до минимума тепловой след. А в самое последнее время вся «броня» оснащается мини-модулем РЭБ защиты «Лесочек», отключающим сигналы радиоуправляемых фугасов и мин.

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Источник фото: tanksdb.ru





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А тем временем в Германии местный завод Rheinmetall отчитался, что уровень производства позволит получить украинской армии 10 тыс. снарядов. Правда будет это осуществлено только в 2025 году. Это что бы вы понимали уровень планирования и способности производить в одной из самых современных промышленно развитых стран Запада. А ведь даже самый продвинутый снаряд не идёт ни в какое сравнение с производством даже самого "простого" Т-72Б3М.