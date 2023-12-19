Правда постепенно пробивает себе дорогу наверх даже на Украине

Пока Владимир Зеленский думает о границах 1991 года и надеется, что в США по итогу непростых переговоров между демократами и республиканцами зальют Украину «золотым дождем» военной поддержки и финансовой помощи, а после этого подобный трюк повторит и вечно чего-то ожидающая Европа с долго думающим Брюсселем, о реальных настроениях в обществе и среди украинских солдат попытался донести мысль Кирилл Верес – комбат из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По словам старшего офицера, то, всё что сейчас происходит на просторах СВО, это есть медленно наступающее, но поражение всей Украины. Победы абсолютно не просматривается ни на одном из направлений: украинцы либо шаг за шагом отступают или с таким трудом обороняются. Всё что он видит, так это постоянное выживание и желание не победить, а хотя бы выжить. Можно ли назвать это время тяжелым? Риторически задается он.

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Как считает Верес, в прошлом году абсолютно все мысли украинцев были в невероятном состоянии воодушевления и позитива, а ушедшее лето закончится не проигранной битвой за малозначимое во всех отношениях малонаселённое село Работино, где в бескрайней запорожской степи остались горящие остовы бесчисленных танков Leopard 2 и БМП Bradley, а занятием украинской армией Крыма. И люди решили, что всё, российское СВО летом уже закончится и никому из них не придется идти в украинскую армию.

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А по итогу всё привело к ещё более жесткой мобилизации на Украине, где ничего не подозревающих украинских мужчин силой забирают в местные военкоматы прямо с улиц, а потом сразу в учебку и на передовую. И финализируя, комбат считает, что насильно призванные в ВСУ не могут воевать и ни в коем случае не являются хорошими воинами, которым не место в его подразделении. Но кто из высшего командования читает или слушает обычного офицера, когда нарушая все неписанные правила, военные ввязываются в борьбу с политиками.