Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Bild: РФ усилила атаки вдоль всей линии фронта в Украине и застала ВСУ в очень непростом положении
А украинский Генштаб "перенес" украинское наступление на более отдалённый исторический отрезок

реклама

   Отличающийся крайней недружелюбностью к России и её армии немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке и по совместительству сотрудник германской Bild, высказался о непростой ситуации для ВСУ на передовой. Причем по замечанию западного аналитика, ВС РФ усилила натиск вдоль всей линии фронта на Украине, заставив перейти украинскую армию к всеобщей обороне. Свежая новостная заметка появилась в мировой Сети.

   По словам военного журналиста, всесторонний российский нажим продолжается не только на полуокруженную Авдеевку, где местный украинский гарнизон находится в перманентном дефиците всего и вся, в том числе постоянном «снарядном голоде» и недостатке живой силы, вынужденной заходить на ротацию в пригород Донецка по простреливаемой со всех сторон асфальтной дороге, но и на иных направлениях: от Харьковской области и до Херсонской.

реклама


Источник фото: google.com


   Так недалеко от российского приграничья в Харьковском регионе ВС РФ атакуют Купянск, где главной целью этой компании по мнению Рёпке считается достижение берегов Оскола, а в районе дачного посёлка Крынки российские штурмовики дожидаются очередной высадки украинских морпехов, пересекающих замерзающий Днепр на быстроходных катерах. И те, кто смог выжить во время форсирования широкой водной преграды, попадают на не менее неприятные позиции, вынужденные укрываться в заболоченной местности и в руинах дачных домиков.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Всё очень непросто и в Запорожском регионе, где многомесячными усилиями украинские штурмовики, получив небывалый урон в живой силе и западной бронетехнике, захватив Работино, вынуждены теперь метр за метром отдавать полученные земли, теснимые уже в свою очередь российскими штурмовиками.

#bild #юлиан рёпке
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Bild: Россия собралась проводить СВО на Украине до 2026 года – Последняя лишится Харькова и Днепра
Bild: Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления
BIld: Украинские солдаты недовольны генералитетом и Зеленским, а амуницию приходится покупать самим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
4
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
11
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
1
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
10
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
3
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
12
Азиатские покупатели удобрений ищут альтернативы из-за ограничений Китая
2
Новый судоходный маршрут соединит Китай и Россию через Казахстан
+
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
2
Netflix пробует создать свою версию Star Wars
1
Российские ученые изобрели метод создания топлива из пластиковых отходов
2
Покупатель автомобилей обманом заставил чат-бота Chevy AI "продать" Tahoe за 1 доллар
+
Швеция намерена вернуть свою атомную энергетику, построив АЭС малой мощности
3
Представлены умные часы с мобильной связью и Bluetooth, а также возможностью навигации
1
Lego выпускает модель Polaroid Onestep SX-70
+
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
1
В каталоге одного из европейских ритейлеров появились видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Super
+
В Google Play Store строка поиска для некоторых пользователей не будет показываться
+
Российская армия вновь нанесла удары БПЛА Герань по военному аэродрому в Староконстантинове
1
Google бесплатно превращает Mac и ПК в Chromebook
3

Популярные статьи

Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
3
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
45
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
17
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
22
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
16
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
59
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
9
Какие игры мы ждем в 2024 году
9
Гайд по выбору игровой консоли к новогодним праздникам 2024 года
8

Сейчас обсуждают

Vergo
20:37
Отвечаю за ИИ. Тогда было гораздо больше изготовителей видеокарт, которые между собой соревновались за рынок, и старались завоевать его интересными ценами. И потому топовая ВК стоила раз в 5-6 меньше...
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
Апшеронский скакел
20:34
От правды глазки режет?
На улицах Львова мужчинам и женщинам начали предлагать службу по контракту в ВСУ
Артем Самарин
20:31
Смысла нет i5 менять на i5 если и апгрейдить то сразу на самый жир i9 с которым можно спокойно жить без апгредов лет 8
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Pluzrepok
20:30
"Импортозамещение" от камрадов Монкруса, Ратиборуса и др. Под санкции не попали... 😁
Microsoft, Autodesk и Oracle начали отбирать оплаченное лицензионное ПО у российских бизнесменов
Артем Самарин
20:26
Ересь пишут, сижу на 10900 уже 3 года и ещё лет 5 буду сидеть тем более для игр, тащит вообще все, мощей хватает и работать и играть одновременно и ещё пару виртуалок в фоне запущенных держать.
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Евгений Фефелов
20:25
А все остальное если посчитать, сколько в сумме будет??? Проц в разгоне около 100 плюс периферия. На 100% нагруженный блок работать будет?? Ощущение, что голова тебе для того чтоб в нее жрать, а не ду...
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
Dce
20:18
Слабаки. У нас из навоза хавчик маячит - https://www.murmansk.kp.ru/online/news/5539401/ И почему про подписанный Мишустиным закон о "Чёрной львинке" тишина - будем жрать и мух, и опарышей, т.к. в здр...
Строится крупнейшая в мире ферма съедобных насекомых
Kira625
20:14
Несмотря ни на какие санкции, ни на какие ограничения на топовые ускорители от АМД и НВ китайцы вполне себе продвигаются. А если хотя бы представить сколько эта S4000 будет стоить для своих китайских ...
Представлена китайская видеокарта MTT S4000 – 48Gb памяти и мощность уровня RTX 4070
Kira625
20:09
Выражение "вьетнамские флэшбэки" заиграет для американцев новыми красками ;)
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
Kira625
20:06
Нвидия никогда намеренно не тыквит карты. Никогда! ;)
Новые моды позволяют запускать генерацию кадров AMD FSR3 на старых видеокартах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем