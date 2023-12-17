А украинский Генштаб "перенес" украинское наступление на более отдалённый исторический отрезок

Отличающийся крайней недружелюбностью к России и её армии немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке и по совместительству сотрудник германской Bild, высказался о непростой ситуации для ВСУ на передовой. Причем по замечанию западного аналитика, ВС РФ усилила натиск вдоль всей линии фронта на Украине, заставив перейти украинскую армию к всеобщей обороне. Свежая новостная заметка появилась в мировой Сети.

По словам военного журналиста, всесторонний российский нажим продолжается не только на полуокруженную Авдеевку, где местный украинский гарнизон находится в перманентном дефиците всего и вся, в том числе постоянном «снарядном голоде» и недостатке живой силы, вынужденной заходить на ротацию в пригород Донецка по простреливаемой со всех сторон асфальтной дороге, но и на иных направлениях: от Харьковской области и до Херсонской.

реклама





Источник фото: google.com





Так недалеко от российского приграничья в Харьковском регионе ВС РФ атакуют Купянск, где главной целью этой компании по мнению Рёпке считается достижение берегов Оскола, а в районе дачного посёлка Крынки российские штурмовики дожидаются очередной высадки украинских морпехов, пересекающих замерзающий Днепр на быстроходных катерах. И те, кто смог выжить во время форсирования широкой водной преграды, попадают на не менее неприятные позиции, вынужденные укрываться в заболоченной местности и в руинах дачных домиков.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Всё очень непросто и в Запорожском регионе, где многомесячными усилиями украинские штурмовики, получив небывалый урон в живой силе и западной бронетехнике, захватив Работино, вынуждены теперь метр за метром отдавать полученные земли, теснимые уже в свою очередь российскими штурмовиками.