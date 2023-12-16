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В NYT подтвердили тезис Путина, что попытка закрепиться в Крынках – это "выстрел ВСУ в самого себя"
Именно таким способом уничтожаются элитные штурмовые бригады

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   Владимир Путин во время своей всероссийской конференции рассказал о тактике украинского Генштаба, где морские пехотинцы ВСУ предпринимают постоянные попытки речного десанта закрепиться в дачном посёлке Крынки в Херсонской области. И сегодня этому мелкому посёлку решила уделить свое внимание авторитетная The New York Times, повторив тезис российского президента о «самоубийственной тактике» украинского командования, отправляющего большие группы прекрасно подготовленных солдат на удержание ничего не значащей местности, где сумевшие переплыть бурный Днепр коммандос несут бесполезные тяжелые потери.

   Вместе с тем по замечанию редакционной коллегии издания, именно этот оперативный план является последней надеждой украинского генералитета пробить брешь в концентрированной обороне российской армии и переломить ход СВО в сторону Киева.

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Источник фото: РИА Новости


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   Правда военные обозреватели американской газеты задаются вполне обоснованным вопросом: какой смысл в переброске подготовленной пехоты, если она закрепляется в дачных развалинах без тяжелой бронетехники. Так в беседе с корреспондентом переживший неудачную атаку и десантирование на левый берег Днепра рассказал, что его отделение из десяти человек лишь ступив на зыбкие почвы Крынок практически сразу лишилось половины состава, угодив в артиллерийскую ловушку, половина выживших получив ранения, в суматохе вернулась обратно в лодки и уплыла на исходные позиции. Причем по замечанию морпеха, подобной ситуации по тяжести не наблюдалось ни в Бахмуте (Артемовске), ни в Соледаре.

#всу #крынки
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