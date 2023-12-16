Дефицит боеприпасов и личного состава вмешался в планы

К середине декабря украинский Генштаб принял трудное решение и пересмотрел стратегические планы на текущую военную компанию. Так бывшая стратегия согласно которой ВСУ должны были максимально продвинуться вперед и в боях отбить новые земли у ВС РФ, «не выстрелила». Поэтому генералы общим советом решили сосредоточиться на ином пути, ссылаясь на собственную информированность, рассказала немецкая Bild.

Теперь базовая цель украинской армии не наступать вперед, невзирая на существенные потери в живой силе и бронетехнике, как это было в недавнем крайне неудачном контрнаступлении, завершившимся спустя шесть месяцев после своего начала, когда ни основная цель достигнуть побережья Азовского моря, рассечь тем самым российскую группировку надвое и пробиться к границам Крыма, ни промежуточная – добраться до крупного транспортного узла в лице Токмака, реализованы не были. А вместо этого было взято несколько малозначимых с оперативной точки зрения сёл в запорожской степи.

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Источник фото: iz.ru





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Теперь ВСУ, согласно немецкой статье, должны перейти в «контролируемое отступление», стараясь максимализировать потери ВС РФ и дождаться того самого перелома в ходе избранного плана. Причем во главу нового генерального решения поставлены надежды на получение западных образцов передового вооружения, таких как американские истребители F-16 и крылатые ракеты класса «земля-поверхность» ATACMS и ракеты Taurus класса «воздух-поверхность».