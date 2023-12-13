"Живите на свои", иначе говоря

Вероятно, после срочной поездки украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось убедить американский Конгрессмен в полном составе о становлении на свою сторону и скорейшем голосовании за предоставление помощи ВСУ, которая перешла в стадию острого дефицита, как по боеприпасам, так и по общевойсковым вооружениям, потерям большинство тяжелой бронетехники в наступательных действиях летне-осеннего периода, но так и не достигнув сколько-нибудь значимых целей.

И по словам отставного главкома НАТО Джеймса Ставридиса, ситуация стала более плохой для лидера Украины, так как последняя может оказаться в пучине отказа американского правительства от передачи, как истребителей F-16, так и наземных ракет ATACMS. Причем в этом виноваты не столько слабая риторика Зеленского, оказавшегося неспособным «удивить» опытных политиков из американского парламента «дважды», а внутренние споры между первыми насчёт внутренней повестки самих США, где отчаянно конкурируют между собой демократы и республиканцы в канун осенних президентских выборов 2024 года.

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Источник фото: iz.ru





В интервью MSNBC экс-высокопоставленный управленец прямо заявил, что урезанное финансирование или его полное отсутствие, могут стать тем камнем «на дороге помощи» Украине, когда последняя рискует остаться без F-16 и управляемых высокоточных ракет ATACMS.

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Если ВСУ не дождутся такого типа вооружений, то это крайне ограничит их оперативные планы в будущем, про сейчас даже и говорить не хочется, резюмировал отставной адмирал.