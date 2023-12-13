Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Украина Зеленского может не дождаться передового вооружения – В ВСУ не прибудут ни F-16, ни ATACMS
"Живите на свои", иначе говоря

реклама

  Вероятно, после срочной поездки украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось убедить американский Конгрессмен в полном составе о становлении на свою сторону и скорейшем голосовании за предоставление помощи ВСУ, которая перешла в стадию острого дефицита, как по боеприпасам, так и по общевойсковым вооружениям, потерям большинство тяжелой бронетехники в наступательных действиях летне-осеннего периода, но так и не достигнув сколько-нибудь значимых целей.

   И по словам отставного главкома НАТО Джеймса Ставридиса, ситуация стала более плохой для лидера Украины, так как последняя может оказаться в пучине отказа американского правительства от передачи, как истребителей F-16, так и наземных ракет ATACMS. Причем в этом виноваты не столько слабая риторика Зеленского, оказавшегося неспособным «удивить» опытных политиков из американского парламента «дважды», а внутренние споры между первыми насчёт внутренней повестки самих США, где отчаянно конкурируют между собой демократы и республиканцы в канун осенних президентских выборов 2024 года.

реклама


Источник фото: iz.ru


   В интервью MSNBC экс-высокопоставленный управленец прямо заявил, что урезанное финансирование или его полное отсутствие, могут стать тем камнем «на дороге помощи» Украине, когда последняя рискует остаться без F-16 и управляемых высокоточных ракет ATACMS.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

   Если ВСУ не дождутся такого типа вооружений, то это крайне ограничит их оперативные планы в будущем, про сейчас даже и говорить не хочется, резюмировал отставной адмирал.

#всу #зеленский #f-16 #atacms
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Суд принял решение конфисковать промышленный холдинг у владельцев за поддержку ВСУ
В Конгрессе сочли доводы Зеленского недостаточными, чтобы утвердить помощь Киеву
Конгресс не сможет утвердить военную помощь Украине в этом году, даже если придёт к согласию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
18
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
9
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
5
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
3
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
12
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
48
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
30
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
9
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
6
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
8
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
4

Сейчас обсуждают

Vorvort
12:19
Ужасная сборка. Процессор горячий и жрущий, видеокарта кастрирована по памяти. Намного лучше 7800X3D + 7900XT, блок питания предпочёл бы от SuperFlower или Be Quiet с Platinum сертификатом. За цену 40...
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Артём Николаев
12:16
США переносят производства (как минимум хотят и пытаются) к себе обратно. Т.к. схема, когда вкалывают биороботы, а люди метрополии счастливы, стала всё чаще давать сбои. Мир последнее время от глобали...
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Китя.
12:16
Карта 4070ti сразу под замену. ставить 7900xtx или 4080.
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
KillerOK
12:10
И только твоё комментирование, надо полагать, ни разу не высер, а букет лаванды и ромашек?;))
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
glavhyilo
12:10
карандаш проводит,графит
Крупнейший мобильный оператор Украины отключил миллионы пользователей после кибератаки
Даниил Лавкрафт
12:08
Лучше бы про бюрократов всех вспомнили. Копирастов конечно в биоректор, но вот многие художникодизайнеры свой хлеб отрабатывают честно.
Нобелевский лауреат: ChatGPT приведет к росту безработицы и ускорит переход на 4-дневную неделю
Даниил Лавкрафт
12:05
"Мы могли бы перейти на 4-дневную рабочую неделю" - ну конечно а как иначе разумеется естественно иначе и быть не может. Да-да. А по факту как в колхозах было так и будет. "Сельскэ хояйство бэз выходн...
Нобелевский лауреат: ChatGPT приведет к росту безработицы и ускорит переход на 4-дневную неделю
Артём Николаев
11:57
У этой конторы активов как ~5 ВВП РФ. Так что да, они владеют почти всем, что есть ценного на этой планете. И кстати сейчас они входят в крипту.
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
century84
11:56
Им если и дадут ф-16, то это будет ещё тот хлам. Наверняка сбагрят восстановленные из нескольких самолётов, чисто хотя бы взлетал.
Украина Зеленского может не дождаться передового вооружения – В ВСУ не прибудут ни F-16, ни ATACMS
c2h5oh
11:56
бандосы клички так просто не дают, видимо была причина
Совбез Украины: Устаревшие методички НАТО не работают, контрнаступление провалилось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем