Зачем ждать "завтра", когда всё это можно сделать уже сегодня?

Пока западные страны «стесняются» помогать украинской армии и поддерживать финансово украинское правительство, «спихивая» друг на друга почётное право главного спонсора Киева, президент Владимир Зеленский и возглавляемое им государство падут в ближайшей перспективе, как форпост против Кремля. И как только это случится, Владимир Путин незамедлительно приблизится к границам польской республики, не успеют Вашингтон и Брюссель опомниться. В столь апокалиптическом сценарии уверен экс-президент Польши Александр Квасьневский, с чем и поделился с Rzeczpospolita в своём интервью.

По его утверждению, осталось лишь «дождаться», когда Владимир Владимирович встанет по левому берегу Буга на границе с западной Украиной.

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Источник фото: рбк.ру





Причем это не какие-то «фантазии», а здравый прогноз: ВСУ в поле топчутся на одном месте, теснимые на ряде направлений, а американская военная помощь, которая так нужна прямо сейчас Киеву, «зависла» в просторном зале для голосований американского Конгресса, где несговорчивые республиканцы не горят желанием «подыгрывать» в предвыборной компании Джо Байдену, ни в какую не желающему вводить ограничения в миграционное законодательство, по причине острой нужды в голосах выходцев с соседних стран.

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Вместе с тем Байден считает, что как только Россия закончит с Украиной, следующей будет одна из стран НАТО. А в Германии уже подсчитали, что Бундесвер в случае противостояния с закаленной в боях российской армией от силы продержится лишь 48 часов.