Отдыхать с размахом в католическое Рождество в США умеют

Вот и наступил тот день, когда конгрессмены США дождавшись наступления 15 декабря, заслуженно ушли на так называемые рождественские каникулы, так и не утвердив пакет военной помощи для Украины. И такой шаг, когда члены Конгресса отказались согласовывать «ассортимент» и сроки военной поддержки украинскому государству, вероятно станет одним из наиболее ценных рождественских подарков для Кремля. Об «удивительном» факте поспешили написать в The New Yorker.

Согласно вышедшему материалу, Конгресс заранее предупредили, что такое решение неоказания поддержки «чревато». Об этом высказались американский и украинский президенты. Но видимо авторитета Байдена и Зеленского не хватило, чтобы переубедить сопротивляющихся республиканцев.

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Источник фото: иноСМИ





Причем Байден прямо сказал, что отсутствие «общей позиции» по Украине среди республиканцев и демократов есть не что иное, как тот самый "величайший рождественский подарок" Владимиру, подразумевая под последним Путина.

Не забыли в статье акцентировать внимание на том, что Зеленский, будучи уже неоднократно в Вашингтоне, остро ощутил на себе дуновение «охлаждённой позиции и отношения» к Украине. А сам Байден словно «забыл» сказать слова утешения украинскому лидеру. И как резюмировали в издании, в прошлый раз всё было совершенно наоборот.

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Вместе с тем украинский лидер здраво оценил, что без помощи от США Украина наиболее вероятно расстанется со своими землями в пользу России.