Вашингтон и Брюссель такого точно не ожидали

Экономические санкции, введенные против России и её ОПК совершенно не работают. В этом наглядно убедились в отраслевом издании Army Recognition, где пытаются убедить западного читателя, что несмотря на экономические ограничения, введенные условным объединенным Западом против Кремля, такие методы нисколько не сказываются на военных предприятиях Москвы. Так фабрики, выпускающие танки, переживают бум производства различных российских танков, а западные санкции лишь тоненькими пушинками приземляются на толстый слой комбинированной танковой брони российских бронемашин, комментируется неуспех Вашингтона и Брюсселя в материале.





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Источник фото: rg.ru





По задумке архитекторов давления, введенные ограничения должны были обрушить так называемые цепочки поставок и доступ к некоторым конкретным технологиям и иностранному оборудованию. Но что в итоге? А ничего, нашли ответ военно-экономические обозреватели AR. И «вооружились» чистыми цифрами: в уходящем году вставший на военные рельсы российский ОПК на-гора для ВС РФ выдал 210 современнейших ОБТ Т-90М «Прорыв», а актуальных танков Т-72Б3 было передано в действующую группировку и вовсе 840 единиц. Дабы эти подсчеты ещё больше «ужаснули» западного читателя, было рассказано, что за весь 2020 год было произведено лишь 120 таких машин.

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И словно «вишенка на каравай» отечественного успеха военных промышленников менеджмент УВЗ отчитался, что благодаря усилиям российского правительства и отверженному труду самих заводчан уральское предприятие смогло в 3 раза увеличить выпуск танков.