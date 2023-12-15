О сколько нам мгновений чудных готовит просвещения дух

Кажется зима на рубеже 2023\24 годов для Украины войдёт в историю воистину как «черная». О непростом периоде в жизни восточноевропейской республики решили написать в издании The Spectator, где местный обозреватель журналистка Лайонел Шрайвер подсветила проблемы с угасающим интересом к украино-российскому противостоянию в пестрой мировой повестке. Условному Западу больше неинтересно, «что там на Украине». У западного общества сейчас совсем другие проблемы и интересы. Стагнирующая европейская экономика не даст соврать.

Так Шрайвер пишет, что начало СВО заставило западных журналистов и экспертов комментировать и отслеживать происходящее на полях российской спецоперации на Украине и пристально вглядываться в каждый бой местного значения. Но теперь спустя практически 24 месяца это практически никому «не нужно». Украина превратилась для остального мира во «вчерашнюю повестку», а в мире есть и другие страны, где разворачиваются не менее интересные события.

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Источник фото: google.com





И словно желая подыграть Владимиру Владимировичу, автор публикации пишет, что весьма вероятно у фильма «Украина» нет «счастливых титров», все закончится точно не на мажорной ноте для Киева. Вместе с тем, что остаётся Владимиру Зеленскому, так это «забыть» про фанфары и красные дорожки, а стремглав бежать на мирные переговоры с Россией. Причем со стороны Украины территориальные уступки будут обязательными.

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Вместе с тем решение, давать вооружение и боеприпасы с принципом «сражаться до последнего украинца» – это не что иное, как самоуничтожение целого государства, резюмирует обозреватель.