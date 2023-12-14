А на Украине смогли "победить" памятник Николаю Щорсу

Пока на Украине с сожалением констатируют, что ранее превосходящая российскую сторону украинская армия в компоненте FPV-дронов безнадёжно проигрывает, допустив весомую разницу в соотношениях между странами, на одном из предприятий Калуги приступили к производству газотурбинных силовых установок для основного боевого танка Т-80. Помимо этого обновленный двигатель получит рост мощности.





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Объект 219АС, он же Т-80У. Источник фото: parkpatriot.ru





Именно Т-80 является самым первым в мире танком из серийных образцов, получившему газотурбинный двигатель. Благодаря вполне новаторскому решению для своего времени, 46-тонная бронированная машина удостоилась великолепной маневренности. А сам двигатель не боится никаких морозов, демонстрируя способность работать практически при любых отрицательных температурах.





Источник фото: crib-blog.blogspot.com





Ещё одним из таких важных преимуществ можно назвать «всеядность» двигательных аппетитов: ГТД-1000ТФ будет качественно функционировать и при использовании авиационного керосина, так как за основу, при конструировании двигательной установки был выбран вертолётный мотор. Если же в передряге авиационного топлива будет не достать, то вполне сгодятся куда более распространенные соляровое масло и бензиновое топливо а-ля «А-72».

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И как одним из ноу-хау, позволяющим приблизиться практически бесшумно к передовым позициям противника в «режиме разведчика», стало использование танковых гусениц с резиновым покрытием и малая шумность работающего мотора.