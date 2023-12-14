Получается обманул Минцифры Украины Федоров со своей "армией дронов"

На Украине в относительно недавнем времени была анонсирована программа так называемой «армии дронов», где местный руководитель Минцифры Федоров обещал «закидать» украинских солдат своими передовыми разработками по части БПЛА-строения, но прошло уже достаточно времени, чтобы можно сделать первые выводы. И они для украинской власти сугубо негативные и не совсем не излучают оптимизм. Так один из командиров на передовой со стороны ВСУ с сожалением констатировал, что российская сторона превосходит украинскую армию по наличию FPV-дронов в значительной мере.

В своей беседе с изданием Newsweek он уточнил, что ВС РФ просто «доминируют» в этом компоненте, готовые запустить до 7 беспилотников на оборонительные позиции украинцев. А вот операторы дронов ВСУ могут лишь ответить им на это одним своим запущенным дроном. Получается россияне в 7 раз превосходят бойцов Украины по наличию этого передового средства поражения.

реклама





Источник фото: ixbt.com





рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вместе с тем было заявлено, что россияне начали использовать тактику «свободной охоты», когда несколько российских дронов стремятся в направлении Украины, даже если точные цели для атаки не выявлены. БПЛА должны уже на месте выбрать себе объекты для атаки. А вот со стороны ВСУ так делать не получается из-за крайнего дефицита такого высокотехнологичного средства. Единственное, что разрешают командиры, так это запускать дроны на позиции русских, когда цель точно выявлена и обозначена.