А вы говорили, как только ВС РФ увидят Leopard и Bradley, русские непременно "побегут"

Кажется для украинской стороны пришло время собирать камни и подводить итоги по прошедшему крайне неудачно контрнаступлению ВСУ, где только при виде немецких танков Leopard и американских БМП Bradley, русские силы должны были испугаться и убежать. Но вышло так, что вышколенные западными инструкторами и действовавшие по боевым уставам НАТО элитные штурмовые бригады украинской армии не просто опростоволосились, а добились практически полного ничего, захватив на Мелитопольском направлении маленький населённый пункт Работино, к которому в настоящее время движутся российские десантники, шаг за шагом «выкуривая» каждый украинский опорный пункт. Но о том, каким был украинский контрнаступ и почему он превратился в пыль, состоящую из потерь в живой силе и ржавых остовах западной бронетехники, рассказал боец ВСУ и по совместительству ведущий одного из украинских ТВ-каналов Сергей Гнездилов.





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Источник фото: ura.ru





Начал Гнездилов с того, что перед наступлением все были воодушевлены и под бравурные речи своих командиров уже планировали пройти парадным строем по российскому Крыму, но вместо того 47-я механизированная бригада стала одной из самых обескровленных, лишившись на время проведения российской СВО большинства своих опытных солдат и офицеров, а те кто ещё в строю, демотивированы на 100%. По его словам это было похоже на компьютерную игру Call of Duty, где украинские «юниты» расходовались в масштабах «трехмесячного мясокомбината», а офицерам, что и оставалось, как фиксировать бесчисленные потери.





Источник фото: Aif.ru





Кроме того из беседы с другим военнослужащим ВСУ Алексеем Назаренко стало ясно, что одним из основных факторов провала контрнаступления оказалась тотальная недооценка силы российской армии по всем направлениям, какие были известны. Ведь до начала летних событий миллионной группировке ВСУ на востоке Украины противостоял 200-тысячный экспедиционный корпус ВС РФ. И после осени 2022-го российский Генштаб сделал правильные выводы, усилив передовую группировку и развернув отечественный ОПК «на все деньги».

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И о судьбе несчастливой бригады «Магура», вынужденной из-за крайнего дефицита боеспособных сил среди ВСУ не отдыхать на восстановлении в украинском тылу, а биться в Авдеевке в полуокружённом состоянии.