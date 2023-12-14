А ловко ведь придумано и сказано

Ни медля ни секунды, текущая украинская власть должна оперативно и незамедлительно приступить к переговорам со всеми своими кредиторами и добиваться от них определенных «экстремальных» требований. Так по мнению главы политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «прямо сейчас» должны стартовать переговоры с внешними кредиторами, которые должны пойти на уступки Киеву и списать все внутренние и внешние долги.

Причем бывший премьер-министр Украины сделала отдельный акцент на том, что долги ни в коем случае не должны быть реструктурированы. Все они должны быть полностью списаны без любого остатка.

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Источник фото: рбк





Подобные инициативы были озвучены во время национального телемарафона, который большинство украинцев стало игнорировать за излишнее рисование надуманной действительности, сильно непохожей на реальную картину происходящего что в мире, что на самой Украине.

Помимо самого факта списания всех долгов, к которому нужно стремиться, Тимошенко дала объяснения, почему это должно произойти. «Оказывается», ситуация, к которой привела мировая текущая политика, сильно довлеющая на сегодняшней Украиной, даёт последней все политические и юридические основания для такого беспрецедентного шага.

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На конец ноября согласно официальной выкладке Министерства финансов Украины, Киев в рамках обеспеченного государством долга должен всем кредиторам 136,35 млрд. долларов.