Летом мешала трава и "podlesok", зимой – снег и Дед Мороз

Владимир Зеленский в бытность свою хорошим комиком, прекрасно шутил и развлекал зрителей. Но его слова в качестве национального лидера, ставят в смятение корреспондентов иностранной прессы и не только их. Так в своей статье для New York Times украинский лидер рассказал, что прямо сейчас неуспехи на ЛБС происходят не из-за ударной мощи российской армии и дефицита всего и вся соответственно в украинской, а из-за зимы. А отступление из-под Марьинки и из-под Артёмовска (Бахмута) ещё не кризис для ВСУ.

Как считает никогда не служивший в армии президент Украины, зимой все действия на передовой всегда замедляются, поэтому и украинское контрнаступление поставлено на паузу – главная цель сейчас сдержать наступательный порыв ВС РФ.

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Источник фото: m24.ru







Разумеется, Зеленский сильно лукавит: почему российские штурмовики зимой могут наступать, что и делают на ряде опасных для Украины направлениях, а ВСУ – нет. Отгадка до неприличия проста: после той самой «легендарной» статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, в которой украинский военачальник заявил открыто, что никаких глубоких прорывов ожидать не стоит, тщательно выстраиваемая окружением Зеленского и самим президентом благостная картинка успешного успеха на всех треках восточноевропейского государства развалилась, оставив короля «голым». В западных СМИ словно началась паника как по централизованной команде, и Украина стала подвергаться просто валу критики по всем возможным направлениям. Разумеется такого Зеленский Залужному простить не мог.

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Но и без этого самого интервью в больших штабах НАТО на излёте первых двух недель контрнаступления ВСУ все всё уже прекрасно понимали и никакого «запредельного откровения» статья Залужного для них не несла.