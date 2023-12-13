А Владимир Зеленский всё надеется на Байдена, у которого выборы на носу

Владимир Зеленский не теряет надежды выбить «хоть что-нибудь» и совершил довольно странный вояж на инаугурацию нового президента Аргентины, который отличается высоким уровнем эпатажа и непредсказуемости. Но всё может измениться, если понять, что украинский лидер совершил необязательный перелет в далекую Аргентину ради того, чтобы заглянуть на обратном пути в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который никак не мог отказаться встречаться с Зеленским по причине дипломатической вежливости и стараясь сохранить лицо украинскому лидеру.





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Источник фото: Дзен-канал "Bitnewstoday.ru"







Правда вся поездка похоже окончилась полным провалом, если не сказать даже больше, так как встречавшие текущего хозяина Банковой конгрессмены в прошлом году «утопили» зал заседаний в шумных овациях, а на вчерашней встрече скупо за закрытыми дверями сказали лично, что Зеленский «не привез ничего нового и старые трюки здесь всем уже надоели». Таким образом республиканцы показали свое отношение к мольбам украинского «босса» вымолить хоть какую-то толику такой архиважной помощи и в бессмысленных надеждах до января будущего года отдать свои голоса за утверждение пакета военной помощи Украине и Израилю. Но противникам Демократической партии сегодня не до нужд далекой Украины, когда на кону безопасность на границах США.













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Вместе с тем, известный американский бизнесмен Дэвид Сакс считает, что Украина, руководимая Зеленским, уже навсегда потеряла Крым, Донбасс и иные территории (Запорожская и Херсонская области). Единственный выход, который есть прямо сейчас у Владимира Александровича, это мирный договор с Россией.

В любом другом случае только лишь потерей этих территорий Киев не отделается. «Следующими» на выход будут Харьков, Одесса и остальная часть Херсона. Кроме того, вся помощь, оказываемая Украине это ничто иное, как добровольная помощь в её расчленении.

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Позже своим лайком под постом отметился другой известный бизнесмен, как Илон Маск.