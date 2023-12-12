То ли ещё будет, когда подключится Китай с его "бесконечными фабриками"

Бывший внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович*, ныне перешедший в стан оппозиционеров Владимира Зеленского, дождавшись официальных итогов по проваленному контрнаступлению ВСУ на юге Запорожской области, которое то ли дело не удалось из-за «неправильно» понявших и усвоивших победную американскую тактику, поданную опытными инструкторами Пентагона, то ли из-за отсутствия на поле боя тех самых «150» F-16 и 400 млрд. долларов финансовой помощи со стороны США и ЕС, в довесок к 17 млн. снарядов, которые нужны Украине по мнению главкома ВСУ Валерия Залужного, решил «пройтись» критикой по Западу, внезапно неспособному понять глубокую русскую душу и оказавшемуся в тупике цивилизованного противостояния, деградировав до уровня изнеженных патрициев эпохи падения Западногерманской римской республики.





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Источник фото: рбк.ру





Как оказалось, помимо качества управленческой элиты США и Европы, ни капельки не готовой к вооружённому столкновению с закалённой в реальных боях конфликта высокой эффективности на Украине, и готовой «за три дня» сражений сдать Польшу и всю Прибалтику, и всё это со слов Арестовича, но не способной организовать и произвести 1 млн. артиллерийских снарядов, «ограничившись» лишь производством 300 тыс. снарядов. Причем по едкому замечанию председателя Европейского парламента Жозепа Борреля, у него нет такого количества боеприпасов, так как в его личной собственности не имеется «личного» артиллерийского арсенала. А вот кто способен сделать 1 млн. снарядов, так это та самая Северная Корея, когда Пхеньян находится под всем возможным количеством санкций, но продолжает быть сильней чем вся военная промышленность НАТО вместе взятая.

Что касается России, то её ОПК по мнению украинского отставного подполковника военной разведки, может производить в год до 2 млн. снарядов.





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* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

