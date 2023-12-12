А учебники НАТО нужно опять вернуть в архив – где-то мы это уже слышали

Результаты летне-осеннего контрнаступления ВСУ оказались крайне неудачными, совсем не похожими на то, что получалось во время компьютерных игр-симуляций, выполняемых совместно с генералами НАТО в штабах. Как оказалось, это ещё не всё и есть ещё одна из причин, почему контрнаступ украинской армии провалился. Так по мнению материала, опубликованного в New York Times, военные инструкторы американской армии пытались передать свой опыт и сделать это до начала контрнаступления на юге Запорожской области. Но «оказалось», что выученные по американскому образцу украинские штурмовики оказались неподготовленными для решения амбициозной задачи. В своем исследовании обозреватели издания опирались на данные, полученные из Киева и Вашингтона.

Причем был получен вывод, что подобное «переделывание» армий иных государств под американскую армию происходило и раньше: Во время вьетнамской войны, компании в Ираке и противостояния в Афганистане. Во всех этих случаях результаты оказались плачевными.

реклама





Источник фото: rt.com





И когда вышколенные «нюхавшими порох» инструкторами из США ударные бригады ВСУ пошли в атаку в лоб на российские позиции, «на километры» залитые в бетон и окружённые бескрайними минными полями, то наибольшим результатом стал захват небольшого населённого пункта Работино на Мелитопольском направлении. Но это стало той самой пирровой победой, когда ВСУ лишились серьёзного наступательного потенциала.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Между тем пока в Брюсселе и Вашингтоне продолжается рефлексия на тему, почему ВСУ не смогли пройти через российскую оборону, маятник качнулся в другую сторону, когда на Авдеевском и Южно-Донецком направлениях есть успехи уже у штурмовиков ВС РФ, вошедших в Авдеевку. Тем временем у украинской армии всё очень непросто, о чем открыто заявил сегодня командующий группировкой «Таврия».