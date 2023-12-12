А где-то в украинском тылу Абрамсы все едет и едут к ЛБС

Негативной ситуацией «прямо здесь и сейчас», воцарившейся на передовой для ВСУ, поделился занимающий должность командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По словам генерала, российский ударный кулак оказывает давление на всем протяжении фронта и украинские силы вынуждены переходить к обороне.

Так же высший офицер заявил, что ВС РФ активизировались 48 часов назад, используя наступательную активность явно невиданного масштаба, обернув всё это в обертку массированных действий. Жарко, несмотря на зиму на Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются атаки фронтовой авиации с использованием УМПК и ракетных атак.

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Источник фото: Телеграм







По подсчётам генерала, ВКС РФ совершили за двое суток не менее 18 авиационных налётов. И по максимальной вероятности воздушные удары, даже несмотря на крайне неблагоприятные условия для вылетов, продолжатся.

ВС РФ показали результат в районе Авдеевки, Марьинки и ещё двух населённых пунктов.

Ранее о существенном продвижении и наступательной активности российской стороны сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский, известный так же неудачной обороной Бахмута.

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Вместе с тем поступают более детальные сведения с Авдеевского направления, где штурмовой отряд при самом деятельном участии в атаке БМПТ-72 «Терминатор-2» и танков, смог закрепиться в городской застройке, удерживая позиции на улице Колосова.